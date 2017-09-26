Норвегия усилит контроль над суверенным фондом

После того как объем Суверенного фонда Норвегии достиг $1 трлн в этом месяце, крупнейший в мире фонд благосостояния может ожидать еще большего контроля в будущем, пишет Bloomberg.

В настоящее время правительство рассматривает предложение комитета, возглавляемого бывшим главой центрального банка, об отделении фонда от Norges Bank. Эта идея рассматривается как средство ужесточения надзора. При этом многие утверждают, что фонд стал слишком крупным и сложным, чтобы им управлял центробанк, у которого достаточно экономистов, но которому не хватает опыта контроля над инвестициями.

"С помощью отдельного совета вы сможете назначить профессионалов, которые действительно понимают в управлении активами и у которых может быть необходимое критическое отношение к управлению фондом", - сказал Кнут Антон Морк, профессор Норвежского университета естественных и технических наук.

Этот вопрос привлек дополнительное внимание в этом месяце, когда фонд предложил план отказа от индекса облигаций, которому он следует. Ведущие экономисты и ученые в Норвегии говорят, что этот шаг вызывает опасения по поводу того, что руководители фонда требуют слишком много свободы в том, как контролировать богатство будущих поколений норвежцев.

Фонд предложил план изменения индекса для своего портфеля облигаций на сумму $330 млрд, сократив число валют в нем с 23 до трех - доллара, евро и фунта стерлингов - и сбросив корпоративные бонды. Фонд заявил, что нет смысла брать на себя валютный риск на фоне конвергенции доходностей мировых облигаций и что он заинтересован только в наиболее ликвидных облигациях. Корпоративный долг является ненужным риском, отметили в фонде, получив разрешение на увеличение вложений в акции до 70% своего портфеля.

В то же время фонд заявил, что ему должно быть разрешено инвестировать в тот же пул облигаций, что и сейчас. По мнению экспертов, это вызывает вопросы о его мотивах. Потенциально это может означать, что фонду будет легче превзойти индекс и произвести впечатление на своих владельцев, делая ставки на облигации, которые не входят в бенчмарк.

"Менеджеры фонда, похоже, хотят заменить основной стратегический индекс базовым портфелем, где сами менеджеры будут иметь большую гибкость в том, как его использовать, - сказал Эспен Хенриксен, доцент Норвежской школы бизнеса, который был старшим экономистом в фонде с 2010 по 2012 гг. - Это будет явный разрыв с ключевым принципом весьма успешной норвежской модели управления активами".

По словам Морка, письмо, содержащее план и направленное в министерство, "может быть истолковано как способ взять на себя больше риска, и, возможно, сделать это, не будучи замеченным политиками".

Фондом управляет Norges Bank Investment Management, который является подразделением центрального банка. Фонд жестко регулируется министерством финансов. Правительство также приняло решение об индексах, которым он должен следовать. В то время как он в основном придерживается индексов, фонд имеет возможность делать активные ставки. Его доходность может отклоняться не более чем на 1,25 п. п. от индекса, которому он следует.