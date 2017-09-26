Борьба за экологию в Китае ударит по рынку металлов

Как полагают эксперты из Morgan Stanley, планы Китая по борьбе с загрязнением воздуха в зимний период могут стать очередным крупным событием для негативного влияния на мировые цены на сырьевые товары, а закрытие заводов может быть усугублено ограничениями на транспорт и строительство.

"Эти политические меры действительно беспрецедентны", - говорят аналитики. Инвесторы, вероятно, будут осторожны в своих действиях, ожидая увидеть масштабы и сроки принятых мер, которые могут привести к сбоям в портах, на железнодорожных и автомобильных развязках, а также к закрытию сталелитейных и алюминиевых заводов в ключевых хабах.

Поставки металлов в КНР в этом году уже пострадали от закрытия ряда устаревших заводов, поскольку правительство страны ужесточило контроль безопасности и экологический надзор.

В преддверии сокращения производства в самые "грязные" месяцы с ноября по март крупнейший сталелитейный узел страны, город Таншань, в понедельник закрыл половину своих предприятий по переработке железной руды в качестве чрезвычайной меры, чтобы избежать опасных уровней загрязнения.

К основным рискам эксперты относят не только вероятное падение спроса на сталь, но и проблемы с ее поставками. В городе Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань, ранее заявили, что зимой будет приостановлено строительство зданий, дорог и водных объектов в рамках борьбы с загрязнением.

Городские власти также подтвердили, что будут строго следовать распоряжениям федеральных властей в отношении 28 городов на севере Китая и сократят мощности по производству стали наполовину, а производство алюминия и глинозема снизится примерно на треть за этот период.

В Morgan Stanley полагают, что цена алюминия в IV квартале 2017 г. составит в среднем $2,094 тыс за метрическую тонну и $1,984 тыс. в следующем году. Тем самым специалисты банка снизили свои прогнозы на 9% и 5% соответственно. Банк также повысил свои прогнозы по меди, никелю и цинку и выбрал палладий как наиболее перспективный товар для перспектив спроса.

Как сообщалось, Пекин приостановит строительство крупных общественных проектов в городе этой зимой в попытке улучшить качество воздуха в столице. Строительство дорог и водных объектов, а также снос жилья будут запрещены на срок с 15 ноября по 15 марта в шести основных районах города и пригородах.

Этот период охватывает четыре месяца, когда в жилые дома и другие здания города подается отопление.

Китай уже четвертый год пытается бороться с загрязнением воздуха в городах, чтобы обратить вспять ущерб, нанесенный десятилетиями беспрепятственного экономического роста, и устранить опасения по поводу того, что опасный смог и широко распространенное загрязнение воды и почвы ежегодно приводят к сотням тысяч ранних смертей.