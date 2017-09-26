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Санкции взвинтили цены на бензин в КНДР в 3 раза
11:39 26.09.2017 |
Цены на бензин в Северной Корее в последние месяцы выросли в три раза, что связано с ужесточением санкций против этой страны из-за ядерных провокаций, заявил официальный представитель правительства Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.
"Есть информация, что цены на нефть (в КНДР) растут", - заявил официальный представитель министерства унификации в интервью журналистам на брифинге. По его словам, цены на нефтепродукты в стране выросли в три раза по сравнению с уровнем начала года.
Он уточнил, что за литр топлива в КНДР сейчас необходимо заплатить чуть более $5, в то же время стоимость риса и иностранной валюты не изменилась.
Международное сообщество ужесточило экономические санкции в отношении Пхеньяна. Спустя несколько дней после ядерного испытания КНДР 3 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2375, направленную на сокращение поставок нефти почти на 30%, которую ранее получала КНДР.
Совет также принял резолюцию 2371 в начале августа, согласно которой введен запрет на закупку северокорейского угля и других минеральных ресурсов, добываемых Пхеньяном.
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