Санкции взвинтили цены на бензин в КНДР в 3 раза

Цены на бензин в Северной Корее в последние месяцы выросли в три раза, что связано с ужесточением санкций против этой страны из-за ядерных провокаций, заявил официальный представитель правительства Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.

"Есть информация, что цены на нефть (в КНДР) растут", - заявил официальный представитель министерства унификации в интервью журналистам на брифинге. По его словам, цены на нефтепродукты в стране выросли в три раза по сравнению с уровнем начала года.

Он уточнил, что за литр топлива в КНДР сейчас необходимо заплатить чуть более $5, в то же время стоимость риса и иностранной валюты не изменилась.

Международное сообщество ужесточило экономические санкции в отношении Пхеньяна. Спустя несколько дней после ядерного испытания КНДР 3 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2375, направленную на сокращение поставок нефти почти на 30%, которую ранее получала КНДР.

Совет также принял резолюцию 2371 в начале августа, согласно которой введен запрет на закупку северокорейского угля и других минеральных ресурсов, добываемых Пхеньяном.