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NYT: Ряд советников Трампа пользовались частной электронной почтой
07:58 26.09.2017 |
По меньшей мере 6 советников президента США Дональда Трампа использовали личные электронные адреса для обсуждения дел Белого дома. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает американская газета New York Times. В этом ряду помимо зятя Трампа Джареда Кушнера и его жены Иванки, дочери миллиардера, упоминают бывшего главного стратега Стивена Бэннона и экс-главу аппарата Трампа Райнса Прибуса, а также нынешних советников Гэри Кона и Стивена Миллера.
Сами фигуранты расследования описывали случаи использования частных учетных записей как "единичные". Адвокат Кушнера ранее также подтверждал, что 36-летний зять Трампа в промежутке с января по август 2017 года вел рабочую переписку через личный адрес электронной почты. Сотрудники правительства США обязаны для рабочих электронных писем использовать рабочую почту - в частности, чтобы вся переписка регистрировалась на серверах. Однако само по себе использование личных учетных записей не является незаконнным - к примеру, может быть разрешена пересылка писем с личного ящика на рабочий.
Однако нынешние расследования связаны с тем, что Трамп и его окружение оказалось вовлеченным в обвинения в адрес бывшей соперницы нынешнего президента по предвыборной кампании - Хиллари Клинтон. Клинтон обвинили в использовании частного сервера для государственной переписки, что, по ее собственному мнению, для нее негативно повлияло на итог выборов.
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