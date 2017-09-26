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Барнье: Лондон должен выполнять законы ЕС еще 2 года после Brexit
07:46 26.09.2017 |
Евросоюз настаивает на том, чтобы в течение двухлетнего переходного периода после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) Лондон придерживался всех положений европейского законодательства. Если Соединенное Королевство хочет сохранить в течение этого времени доступ к внутреннему европейскому рынку, в стране должны продолжать действовать европейские правила и нормы, заявил глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в понедельник, 25 сентября, в Брюсселе. В особенности это касается областей регулирования, условий финансирования и финансового надзора, подчеркнул он.
О необходимости двухлетнего переходного периода после выхода Великобритании из ЕС заявила 22 сентября во Флоренции в своей программной речи о Brexit британский премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, это нужно для "обеспечения безопасности" страны. Мэй заверила, что все это время Лондон готов платить взносы в казну Евросоюза. "Великобритания намерена выполнять те обязательства, которые мы взяли на себя в период членства в ЕС", - подчеркнула премьер.
ЕС надеется на успех в переговорах с Великобританией
В Брюсселе с 25 по 28 сентября проходит очередной, четвертый раунд переговоров, на котором обсуждаются условия выхода Великобритании из ЕС. Мишель Барнье напомнил, что идея о двухлетнем переходном периоде после Brexit принадлежала Лондону, а не Евросоюзу, и подчеркнул, что Брюссель примет решение о переходном периоде, руководствуясь тем, насколько эта идея отвечает интересам Евросоюза.
Как дал понять главный переговорщик Еврокомиссии, чтобы Брюссель начал переговоры о переходном процессе, необходимо достичь "существенного успеха" в таких вопросах, как права граждан Евросоюза в Великобритании и права жителей Соединенного Королевства в ЕС после Brexit, финансовое соглашение о выплатах Лондона в бюджет ЕС, а также статус Северной Ирландии.
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