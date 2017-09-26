Пресс-секретарь американского президента Сана Сандерс в понедельник, 25 сентября, назвала "абсурдным" высказывание министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который ранее в тот же день, находясь в Нью-Йорке, заявил, что США объявили его стране войну. На такой вывод МИД КНДР подвигли недавние высказывания Дональда Трампа.

"Трамп утверждает, что наше руководство просуществует не очень долго", - заявил Ли Ён Хо. Помимо этого северокорейский политик заявил, что в Пхеньяне рассматривают возможность в порядке самообороны сбивать американские самолеты, даже если они будут находиться не в воздушном пространстве КНДР.

Во время выступления в ООН на минувшей неделе Трамп пригрозил Северной Корее "полным уничтожением", если в Пхеньяне продолжат ядерные и ракетные испытания. В выходные эскадрилья американских военных самолетов пролетела вдоль северокорейского побережья над нейтральными водами. В Пентагоне назвали это действие "демонстрацией решительности США" и "ясным посланием, что у президента (США. - Ред.) есть масса военных вариантов для ответа на любые угрозы".