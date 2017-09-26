КНДР назвала слова Трампа о Ким Чен Ыне объявлением войны

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал слова президента США Дональда Трампа в адрес северокорейского руководства объявлением войны и заявил, что Северная Корея будет рассматривать все варианты ответа.

В частности, он заявил о праве КНДР сбивать американские военные самолеты, которые приближаются к воздушным границам страны.

"Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", - заявил министр журналистам в Нью-Йорке.

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" - написал Трамп в "Твиттере", комментируя речь главы МИД КНДР на Генеральной ассамблее ООН.

Выступая в ООН 19 сентября, Трамп сказал, что готов "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам. В своей речи Трамп также наградил северокорейского лидера прозвищем "человек-ракета", который, по его мнению, "готов покончить с собой и своим режимом".

В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал речь американского президента собачьим лаем. "Собака лает, а парад идет", - сказал он, беседуя с журналистами близ штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Не остался в стороне и сам Ким Чен Ын. 22 сентября в обращении по государственному телевидению он заявил, что речь президента США на Генассамблее ООН представляла собой "шизофренический припадок", а самого Трампа назвал "сумасшедшим старикашкой", который "сорвал со своего языка неслыханный доселе грубейший сумасшедший вздор".

Кроме того, северокорейский лидер пообещал "укротить [Трампа] огнем"

Несмотря на серьезную напряженность в отношениях США и КНДР, многие эксперты считают военный конфликт между двумя странами маловероятным.

Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, несмотря на то, что это было запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. В этом году КНДР резко увеличила число испытаний ракет.

3 сентября Пхеньян провел шестое и пока самое мощное ядерное испытание. Несколько дней спустя Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи, направленные на перекрытие финансовых потоков и поставок топлива в эту страну.