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ЕЦБ продолжает следить за курсом евро, готовясь к "перенастройке" монетарной политики - Драги
17:37 25.09.2017 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает внимательно следить за курсом евро, волатильность которого для руководства Центробанка стала источником неопределенности при оценке инфляции, заявил глава ЕЦБ Марио Драги, выступая в понедельник в комитете по вопросам экономической и монетарной политики Европарламента.
"Мы по-прежнему видим некоторую неопределенность в отношении среднесрочного прогноза инфляции, - заявил М.Драги. - Помня об этом, мы будем принимать решение о перенастройке инструментов нашей политики позднее в этом году так, чтобы сохранить степень монетарной поддержки, в которой экономика еврозоны по-прежнему нуждается для завершения перехода к новой сбалансированной траектории роста, характеризующейся устойчивой ценовой стабильностью".
Уверенность совета управляющих ЕЦБ в отношении того, что инфляция движется к целевому показателю, увеличилась, однако недавний рост волатильности курса евро стал источником неопределенности и требует контроля, отметил М.Драги.
Руководству ЕЦБ стоит проявить терпение и настойчивость, поскольку рост показателей базовой инфляции ускорился лишь умеренно, добавил он.
Очередное заседание ЕЦБ пройдет 26 октября, и эксперты ждут от Центробанка информации о том, каким образом он планирует корректировать программу выкупа облигаций.
В понедельник М.Драги подтвердил, что большая часть решений относительно будущего этой программы будет принята руководством ЕЦБ в октябре.
"Экономический подъем является устойчивым и имеет широкий охват как по странам еврозоны, так и по секторам экономики, - заявил М.Драги. - Мы становимся все более уверенными в том, что инфляция в конечном итоге достигнет целевого уровня. Однако мы также знаем, что для материализации устойчивой инфляции необходимо сохранение очень высоких объемов монетарного стимулирования".
Статистическое управление Евросоюза обнародует данные об инфляции в еврозоне 29 сентября. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют сентябрьскую инфляцию в еврозоне на уровне 1,6% в годовом выражении против 1,5% в августе.
Целевой показатель ЕЦБ для инфляции составляет около 2%. Руководство европейского ЦБ не ожидает подъема инфляции до целевого уровня ранее конца 2019 года.
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