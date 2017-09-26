Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает внимательно следить за курсом евро, волатильность которого для руководства Центробанка стала источником неопределенности при оценке инфляции, заявил глава ЕЦБ Марио Драги, выступая в понедельник в комитете по вопросам экономической и монетарной политики Европарламента.

"Мы по-прежнему видим некоторую неопределенность в отношении среднесрочного прогноза инфляции, - заявил М.Драги. - Помня об этом, мы будем принимать решение о перенастройке инструментов нашей политики позднее в этом году так, чтобы сохранить степень монетарной поддержки, в которой экономика еврозоны по-прежнему нуждается для завершения перехода к новой сбалансированной траектории роста, характеризующейся устойчивой ценовой стабильностью".

Уверенность совета управляющих ЕЦБ в отношении того, что инфляция движется к целевому показателю, увеличилась, однако недавний рост волатильности курса евро стал источником неопределенности и требует контроля, отметил М.Драги.

Руководству ЕЦБ стоит проявить терпение и настойчивость, поскольку рост показателей базовой инфляции ускорился лишь умеренно, добавил он.

Очередное заседание ЕЦБ пройдет 26 октября, и эксперты ждут от Центробанка информации о том, каким образом он планирует корректировать программу выкупа облигаций.

В понедельник М.Драги подтвердил, что большая часть решений относительно будущего этой программы будет принята руководством ЕЦБ в октябре.

"Экономический подъем является устойчивым и имеет широкий охват как по странам еврозоны, так и по секторам экономики, - заявил М.Драги. - Мы становимся все более уверенными в том, что инфляция в конечном итоге достигнет целевого уровня. Однако мы также знаем, что для материализации устойчивой инфляции необходимо сохранение очень высоких объемов монетарного стимулирования".

Статистическое управление Евросоюза обнародует данные об инфляции в еврозоне 29 сентября. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют сентябрьскую инфляцию в еврозоне на уровне 1,6% в годовом выражении против 1,5% в августе.

Целевой показатель ЕЦБ для инфляции составляет около 2%. Руководство европейского ЦБ не ожидает подъема инфляции до целевого уровня ранее конца 2019 года.