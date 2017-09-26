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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 сентября 2017 года
15:57 25.09.2017 |
Партия канцлера Германии Ангелы Меркель победила на выборах, что позволит ей остаться на этом посту на четвертый срок. Но поддержка крайне правой партии «Альтернатива для Германии» выросла, позволив ей попасть в парламент. Это увеличивает политическую неопределенность в стране.
США расширили ограничения на въезд в страну, применив их также к гражданам Северной Кореи, Венесуэлы и Чада.
Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, использовал личную электронную почту для служебной переписки, подтвердил его юрист. Это вызвало недовольство демократов, которые припомнили критику Трампа в адрес Хиллари Клинтон по этому же поводу.
Иракские курды в понедельник проводят референдум о независимости несмотря на предупреждения Багдада и Вашингтона этого не делать.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен распустить парламент 28 сентября и провести досрочные выборы. Он делает ставку на то, что избиратели поддержат его сотрудничество с США в борьбе с Северной Кореей.
У Дональда Трампа конфликт с американскими спортсменами. Игроки Национальной футбольной лиги (NFL) массово протестуют против него, отказываясь стоять или вовсе выходить на поле во время исполнения гимна США. Также Трамп отменил традиционное приглашение в Белый дом для чемпиона НБА Golden State Warriors из-за нежелания баскетболистов встретиться с ним.
Экономика
Россия и Китай постепенно налаживают деловое сотрудничество. Инвестиции Пекина в российскую нефтегазовую отрасль служат Москве альтернативным источником финансирования на фоне напряженных отношений с Западом.
Львову удается привлекать иностранные инвестиции несмотря на конфликт на востоке Украины читать на FT.com
Соотношение долга к ВВП в Китае во II квартале снизилось впервые с 2011 г. Правда, лишь с 269% до 268%, согласно JPMorgan.
Более чем за год после референдума о Brexit определенности относительно будущих взаимоотношений между Великобританией и ЕС не прибавилось. Из-за этого некоторые компании откладывают инвестиционные проекты в стране или меняют планы.
Индустрия
General Electric согласилась продать свое промышленное подразделение за $2,6 млрд швейцарской ABB. Это признак того, что новый гендиректор Джон Флэннери стремится сократить расходы и упростить структуру GE.
Автомобили
Гендиректор Porsche Оливер Блуме в интервью FT обсудил переход отрасли на электромобили. Он настаивает, что его компания не конкурирует с Tesla.
Tesla - единственный заметный автопроизводитель, не планирующий открывать производство в Китае. Но это может измениться, если Пекин смягчит правила и разрешит иностранным компаниям выпускать электромобили в зонах свободной торговли без китайских партнеров.
Энергоресурсы
Нефть Brent подорожала в понедельник утром благодаря ожиданиям инвесторов, что ОПЕК продлит соглашение об ограничении добычи. Спрэд между Brent и WTI является максимальным почти за два года.
Китай, Индия и другие страны стремятся заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Хоть аналитики и скептично относятся к их амбициям, но отмечают, что это может негативно отразиться на спросе на нефть.
Развивающиеся страны опередят развитые по установленным мощностям возобновляемой энергетики в 2018 г., прогнозирует Moody's. Ее стоимость снижается, и благодаря этому уменьшается необходимость в субсидиях.
Финансы
Французские банки Société Générale и BNP Paribas восстановились после финансового кризиса, долгового кризиса в еврозоне и стагнации европейской экономики, превратившись в двух ведущих кредиторов Европы. Они сделали это, сосредоточившись на скучных видах банковского бизнеса.
Фонд прямых инвестиций Hellman & Friedman приобрел за $5,3 млрд скандинавского платежного оператора.
В США и Европе растет выдача займов компаниям, которые и так имеют больше долги. Инвесторы обеспокоены, что это может создать проблемы на финансовых рынках, если рост мировой экономики замедлится.
Рынок зеленых облигаций, появившийся менее 10 лет назад, в этом году может достичь уже $123 млрд, согласно Bloomberg New Energy Finance. Он по-прежнему остается небольшой частью долгового рынка, но его рост привлекает внимание инвесторов.
На этой неделе в Гонконге начнется торговля акциями китайского онлайн-страховщика ZhongAn, который на прошлой неделе привлек $1,5 млрд на IPO. Инвесторов привлекает идея продажи страховых полисов через интернет с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.
Технологии
Волна атак китайских хакеров на немецких экспортеров вызывает беспокойство у правительства Германии и вынуждает его поддерживать малые и средние предприятия, которые более уязвимы перед этой угрозой.
Интервью
Фрэнк Абигнейл-младший, про которого снят фильм «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, утверждает, что цифровые технологии и социальные сети упрощают задачу нынешним мошенникам.
Медиабизнес
Медиапортал Mashable может быть продан, и он уже вел переговоры об этом с немецкой ProSiebenSat.1. При этом Mashable решил сосредоточиться на видеоконтенте.
Потребительский рынок
Uber пытается достичь компромисса с властями Лондона, чтобы снова получить лицензию на работу в городе. В то же время компания готовится подать апелляцию на решение не продлевать ее лицензию и пытается заручиться поддержкой лондонцев.
Unilever приобретет за $2,7 млрд Carver Korea, выпускающую средства по уходу за кожей.
Сеть мини-бургеров White Castle намерена расширить свой бизнес в Китае, делая ставку на интерес китайцев к западной еде и рост популярности небольших порций.
Йогурт в этом году впервые обойдет молоко по продажам в Китае, прогнозирует Euromonitor. При этом йогурт обеспечивает крупнейшим китайским производителям молочных продуктов более высокую маржу.
Менеджмент
Uber на этой неделе будет стараться доказать в апелляционном суде, что ее водители в Великобритании работают сами на себя, а не являются ее сотрудниками. Ранее компания проиграла суд двум местным водителям.
Китайцы все чаще выбирают местные бизнес-школы, чтобы получить степень MBA. Уровень китайских школ растет, а возможность создать сеть контактов на родине перевешивает престиж западных школ.
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