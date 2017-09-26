Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 сентября 2017 года

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель победила на выборах, что позволит ей остаться на этом посту на четвертый срок. Но поддержка крайне правой партии «Альтернатива для Германии» выросла, позволив ей попасть в парламент. Это увеличивает политическую неопределенность в стране.

США расширили ограничения на въезд в страну, применив их также к гражданам Северной Кореи, Венесуэлы и Чада.

Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, использовал личную электронную почту для служебной переписки, подтвердил его юрист. Это вызвало недовольство демократов, которые припомнили критику Трампа в адрес Хиллари Клинтон по этому же поводу.

Иракские курды в понедельник проводят референдум о независимости несмотря на предупреждения Багдада и Вашингтона этого не делать.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен распустить парламент 28 сентября и провести досрочные выборы. Он делает ставку на то, что избиратели поддержат его сотрудничество с США в борьбе с Северной Кореей.

У Дональда Трампа конфликт с американскими спортсменами. Игроки Национальной футбольной лиги (NFL) массово протестуют против него, отказываясь стоять или вовсе выходить на поле во время исполнения гимна США. Также Трамп отменил традиционное приглашение в Белый дом для чемпиона НБА Golden State Warriors из-за нежелания баскетболистов встретиться с ним.

Экономика

Россия и Китай постепенно налаживают деловое сотрудничество. Инвестиции Пекина в российскую нефтегазовую отрасль служат Москве альтернативным источником финансирования на фоне напряженных отношений с Западом.

Львову удается привлекать иностранные инвестиции несмотря на конфликт на востоке Украины читать на FT.com

Соотношение долга к ВВП в Китае во II квартале снизилось впервые с 2011 г. Правда, лишь с 269% до 268%, согласно JPMorgan.

Более чем за год после референдума о Brexit определенности относительно будущих взаимоотношений между Великобританией и ЕС не прибавилось. Из-за этого некоторые компании откладывают инвестиционные проекты в стране или меняют планы.

Индустрия

General Electric согласилась продать свое промышленное подразделение за $2,6 млрд швейцарской ABB. Это признак того, что новый гендиректор Джон Флэннери стремится сократить расходы и упростить структуру GE.

Автомобили

Гендиректор Porsche Оливер Блуме в интервью FT обсудил переход отрасли на электромобили. Он настаивает, что его компания не конкурирует с Tesla.

Tesla - единственный заметный автопроизводитель, не планирующий открывать производство в Китае. Но это может измениться, если Пекин смягчит правила и разрешит иностранным компаниям выпускать электромобили в зонах свободной торговли без китайских партнеров.

Энергоресурсы

Нефть Brent подорожала в понедельник утром благодаря ожиданиям инвесторов, что ОПЕК продлит соглашение об ограничении добычи. Спрэд между Brent и WTI является максимальным почти за два года.

Китай, Индия и другие страны стремятся заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Хоть аналитики и скептично относятся к их амбициям, но отмечают, что это может негативно отразиться на спросе на нефть.

Развивающиеся страны опередят развитые по установленным мощностям возобновляемой энергетики в 2018 г., прогнозирует Moody's. Ее стоимость снижается, и благодаря этому уменьшается необходимость в субсидиях.

Финансы

Французские банки Société Générale и BNP Paribas восстановились после финансового кризиса, долгового кризиса в еврозоне и стагнации европейской экономики, превратившись в двух ведущих кредиторов Европы. Они сделали это, сосредоточившись на скучных видах банковского бизнеса.

Фонд прямых инвестиций Hellman & Friedman приобрел за $5,3 млрд скандинавского платежного оператора.

В США и Европе растет выдача займов компаниям, которые и так имеют больше долги. Инвесторы обеспокоены, что это может создать проблемы на финансовых рынках, если рост мировой экономики замедлится.

Рынок зеленых облигаций, появившийся менее 10 лет назад, в этом году может достичь уже $123 млрд, согласно Bloomberg New Energy Finance. Он по-прежнему остается небольшой частью долгового рынка, но его рост привлекает внимание инвесторов.

На этой неделе в Гонконге начнется торговля акциями китайского онлайн-страховщика ZhongAn, который на прошлой неделе привлек $1,5 млрд на IPO. Инвесторов привлекает идея продажи страховых полисов через интернет с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.

Технологии

Волна атак китайских хакеров на немецких экспортеров вызывает беспокойство у правительства Германии и вынуждает его поддерживать малые и средние предприятия, которые более уязвимы перед этой угрозой.

Интервью

Фрэнк Абигнейл-младший, про которого снят фильм «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, утверждает, что цифровые технологии и социальные сети упрощают задачу нынешним мошенникам.

Медиабизнес

Медиапортал Mashable может быть продан, и он уже вел переговоры об этом с немецкой ProSiebenSat.1. При этом Mashable решил сосредоточиться на видеоконтенте.

Потребительский рынок

Uber пытается достичь компромисса с властями Лондона, чтобы снова получить лицензию на работу в городе. В то же время компания готовится подать апелляцию на решение не продлевать ее лицензию и пытается заручиться поддержкой лондонцев.

Unilever приобретет за $2,7 млрд Carver Korea, выпускающую средства по уходу за кожей.

Сеть мини-бургеров White Castle намерена расширить свой бизнес в Китае, делая ставку на интерес китайцев к западной еде и рост популярности небольших порций.

Йогурт в этом году впервые обойдет молоко по продажам в Китае, прогнозирует Euromonitor. При этом йогурт обеспечивает крупнейшим китайским производителям молочных продуктов более высокую маржу.

Менеджмент

Uber на этой неделе будет стараться доказать в апелляционном суде, что ее водители в Великобритании работают сами на себя, а не являются ее сотрудниками. Ранее компания проиграла суд двум местным водителям.

Китайцы все чаще выбирают местные бизнес-школы, чтобы получить степень MBA. Уровень китайских школ растет, а возможность создать сеть контактов на родине перевешивает престиж западных школ.