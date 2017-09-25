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В курдской автономии в Ираке проходит референдум о независимости
11:53 25.09.2017 |
В курдской автономии на севере Ирака начался референдум о независимости от Багдада. Утром в понедельник, 25 сентября, участки для голосования открылись как в самой автономии, так и на спорных территориях, на которые претендуют официальный Багдад и иракские курды. Участие в голосовании могут принять более 5,2 миллиона избирателей. Результаты референдума, впрочем, не будут носить обязывающий характер.
Турция протестует
Референдум вызвал критику международного сообщества и сопротивление официального Багдада, который объявил голосование неконституционным. Министерство иностранных дел Турции пообещало принять "все меры" в соответствии с международным правом, если результаты голосования будут представлять угрозу для национальной безопасности страны.
В обнародованном в понедельник заявлении ведомства говорится, что Турция отказывается признавать референдум и будет считать его результаты недействительными. В министерстве подчеркнули, что власти Иракского Курдистана представляют угрозу для мира и стабильности Ирака и всего региона. В турецком МИДе также предупредили о возможных провокациях со стороны "радикальных элементов и террористов" после референдума, цитирует заявление ведомства агентство Reuters.
Кроме того, министерство обратилось к турецким гражданам, проживающим в Иракском Курдистане, предупредив их о необходимости как можно скорее покинуть автономию, если у них нет обязательств там находиться.
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