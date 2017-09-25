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Иран успешно испытал новую баллистическую ракету
08:51 25.09.2017 |
Иран сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты "Хоррамшахр". Она имеет дальность 2 тысячи километров и может нести несколько боеголовок. Иранская телерадиовещательная компания IRIB в субботу, 23 сентября, выпустила кадры запуска этой ракеты. О месте проведения теста не сообщается.
Утром 22 сентября ракета "Хоррамшахр" была представлена на военном параде в Тегеране, на котором присутствовали президент страны Хасан Роухани и высокопоставленные военные чины. По словам командующего аэрокосмической дивизией Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хайджизаде, новая ракета стала меньше по размеру, более тактической и поступит на вооружение в ближайшем будущем.
Иран уже имеет на вооружении два вида других баллистических ракет - "Саджиль" и "Гадр-Ф" . Они также способны нести несколько боеголовок.
Тегеран подчеркивает, что его военная мощь имеет сугубо оборонительное назначение и не представляет угрозы для других государств. США, однако, заявляют, что иранская ракетная программа нарушает резолюции ООН и уже неоднократно вводили санкции против Тегерана.
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