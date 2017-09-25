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Президент Франции подписал спорную трудовую реформу
08:43 25.09.2017 |
Эмманюэль Макрон выполнил свое предвыборное обещание реформировать трудовое законодательство. Президент Франции подписал соответствующие постановления перед телекамерами 22 сентября в Париже. Закон вступит в силу сразу же после его опубликования в официальном правительственном вестнике, несмотря на волну протестов по всей Франции.
Эта реформа рынка труда "беспрецедентной глубины" и она будет реализована "в рекордном темпе", заявил президент Макрон в прямом эфире французских телеканалов. Реформа предусматривает усиление роли отраслевых и фирменных тарифных договоров, ослабление защиты сотрудников от увольнений и ограничения размеров пособий по увольнению.
Власти Франции рассматривают эти нововведения как необходимые меры против безработицы, которая составляет во Франции около 10 процентов. Работодатели приветствуют изменения в законодательстве. В то же время профсоюзы и левые силы считают, что реформа ущемляет права трудящихся. Накануне, 21 сентября, по всей Франции прошли протесты против трудовой реформы, в которых приняли участие 132 тысячи человек, - значительно меньше, чем в демонстрациях, прокатившихся по стране неделей ранее, отмечает агентство AFP.
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