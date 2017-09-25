Президент Франции подписал спорную трудовую реформу

Эмманюэль Макрон выполнил свое предвыборное обещание реформировать трудовое законодательство. Президент Франции подписал соответствующие постановления перед телекамерами 22 сентября в Париже. Закон вступит в силу сразу же после его опубликования в официальном правительственном вестнике, несмотря на волну протестов по всей Франции.

Эта реформа рынка труда "беспрецедентной глубины" и она будет реализована "в рекордном темпе", заявил президент Макрон в прямом эфире французских телеканалов. Реформа предусматривает усиление роли отраслевых и фирменных тарифных договоров, ослабление защиты сотрудников от увольнений и ограничения размеров пособий по увольнению.

Власти Франции рассматривают эти нововведения как необходимые меры против безработицы, которая составляет во Франции около 10 процентов. Работодатели приветствуют изменения в законодательстве. В то же время профсоюзы и левые силы считают, что реформа ущемляет права трудящихся. Накануне, 21 сентября, по всей Франции прошли протесты против трудовой реформы, в которых приняли участие 132 тысячи человек, - значительно меньше, чем в демонстрациях, прокатившихся по стране неделей ранее, отмечает агентство AFP.