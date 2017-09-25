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Трамп добавил Венесуэлу, КНДР и Чад к списку стран, чьим гражданам въезд в США запрещен - СМИ
07:39 25.09.2017 |
Как пояснили в Белом доме, такое решение было принято по результатам пересмотра политики информационного сотрудничества - а именно, информации, которую предоставляют другие страны американским спецслужбам.
Новые ограничения вступят в силу с 18 октября.
"Безопасность Америки - мой главный приоритет, - заявил президент Дональд Трамп. - Мы не допустим в нашу страну тех, кого мы не может подвергнуть тщательной проверке на предмет безопасности".
Въезд в США будет также по-прежнему запрещен гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.
Однако Судан из этого списка будет исключен - таким образом, в общей сложности ограничения будут касаться восьми государств.
В Белом доме заявили, что КНДР отказывается от какого бы то ни было сотрудничества с США и никак не соответствует требованиям, предъявляемым ко всем въезжающим, однако признали, что приезжих из Северной Кореи и так было крайне мало.
Хотя Чад и является важным партнером США в борьбе с терроризмом, эта страна не предоставляет американским властям некоторые запрашиваемые данные, уточнили в Белом доме.
А Венесуэла, в отношении которой Вашингтон недавно ввел экономические санкции, отказывается от сотрудничества с США в области проверки, "представляет ли тот или иной ее гражданин угрозу национальной или общественной безопасности", а также весьма неохотно принимает обратно своих депортируемых граждан.
В информационном листе, которым Белый дом дополнил объявление Трампа, указано, что Ирак также не соответствует некоторым необходимым критериям, однако эту страну не включили в список, "в связи с тесным сотрудничеством с США" и той ролью, которую Ирак играет в борьбе с запрещенной в России и ряде других стран экстремистской группировкой "Исламское государство".
Непопулярная мера
Ужесточение правил въезда в США было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он настаивал на том, что этот запрет необходим для обеспечения национальной безопасности, приводя в качестве примеров теракты в Париже, Лондоне и Брюсселе.
Первоначальный миграционный указ, выпущенный вскоре после инаугурации, 27 января, вызвал массовые протесты в американских аэропортах. Он включал запрет на въезд граждан семи преимущественно мусульманских стран, в том числе Ирака, и предусматривал полный запрет на въезд в страну для сирийских беженцев, но был заморожен в судебном порядке. Критики называют миграционный указ Трампа исламофобским и указывают, что он в любом случае не способен предупредить преступления в США, если они совершаются людьми, уже живущими в стране или имеющими американское гражданство.
6 марта Дональд Трамп, пытаясь преодолеть юридические препоны, подписал пересмотренный, урезанный вариант указа.
Однако и этот указ долго оспаривался в судах и смог вступить в силу лишь в конце июня.
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