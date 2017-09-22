Тереза Мэй заявила о необходимости переходного периода после Brexit

Великобритания может сохранять фактическое членство в Евросоюзе в течение двух лет после Brexit - и даже все это время вносить взносы в брюссельскую казну. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявила во Флоренции премьер-министр страны Тереза Мэй. По ее словам, такой переходный период необходим для "обеспечения безопасности" страны. "Великобритания намерена выполнять те обязательства, которые мы взяли на себя в период членства в ЕС", - подчеркнула Мэй.

Великобритания платит в бюджет Евросоюза около десяти миллиардов евро в год. Таким образом, сумма, которую она может перевести за два года после Brexit, намеченного на март 2019 года, составляет 20 миллиардов евро. В то же время граждане ЕС, прибывающие в Великобританию и устраивающиеся там на работу по старым правилам, во время переходного периода должны будут пройти процедуру регистрации, отметила Мэй. Это позволит осуществить постепенный переход к новым нормам.

Переходный период - это не запасный ход

В середине сентября более 100 британских предпринимателей подписали открытое письмо к правительству страны с требованием продлить переходный период для выхода Великобритании из Евросоюза, сообщило агентство Reuters. В документе, в частности, отмечается необходимость разработать правила, которые позволили бы в течение трех лет гарантированно сохранить рабочие места в Великобритании и странах ЕС.

В августе министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс написали статью о необходимости переходного периода, дающего британскому бизнесу время для адаптации. "Однако он не может являться "запасным ходом", с помощью которого страна останется в ЕС", - написали политики.