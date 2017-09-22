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ЕС хочет ужесточить наказания за преступления с криптовалютой
14:00 22.09.2017 |
Как сообщает CoinDesk, вскоре будет представлена новая директива о противодействии киберпреступности. Также речь идет о создании Европейского агентства по кибербезопасности, на которое будет возложена эта задача.
Еврокомиссия предлагает ужесточить меры наказания за причастность к киберпреступлениям, включая кибервымогательство. Поводом для такого решения стало распространение вирусов-вымогателей в европейском регионе и за рубежом.
"Предлагаемая директива укрепит способность правоохранительных органов бороться с этой формой преступности, также позволит расширить сферу охвата преступлений, связанных с информационными системами, использующих различные платежные операции, включая транзакции виртуальных валют", - говорится в пояснении комиссии.
В Еврокомиссии считают, что действующее законодательство не оснащено инструментами привлечения к ответственности за преступления, связанные с технологиями.
"Действующие правила о криминализации неденежного мошенничества изложены в Рамочном решении 2001/413/JHA Совета, действующем с 2001 года. Стало ясно, что эти правила больше не отражают сегодняшние реалии и не в достаточной мере учитывают новые вызовы и технологические разработки, такие как виртуальные валюты и мобильные платежи", - говорится в документе.
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