США могут ввести нефтяное эмбарго против Венесуэлы

США по-прежнему рассматривают различные меры в отношении Венесуэлы, в том числе возможность введения нефтяного эмбарго, если Венесуэла не предпримет действий для восстановления демократических процессов в стране. Об этом, как сообщает Reuters, заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По словам Хейли, Венесуэле следует "начать уважать свой народ и вернуться к демократии".

"Если ситуация не улучшится, все такие варианты всегда возможны", - сказала постпред США при ООН, отметив, что вероятность нефтяного эмбарго сохраняется.

"Это не снимается с повестки дня, я могу вам это сказать", - добавила она.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН выступил с критикой в отношении властей Венесуэлы, указав на диктатуру и многочисленные случаи нарушения прав человека в стране.

Трамп призвал к полному восстановлению демократии в Венесэуле и отметил, что США могут принять дальнейшие меры против Венесуэлы, если правительство латиноамериканской страны не сменит свой курс.

В августе президент США подписал указ о новых финансовых санкциях в отношении Венесуэлы. Они касаются государственной нефтяной компании PDVSA и правительства страны.

В частности, для американских компаний был введен запрет на сделки с новыми ценными бумагами и долговыми обязательствами, выпущенными правительством Венесуэлы и PDVSA, со сроком погашения более 30 дней и более 90 дней соответственно. Белый дом заявил, что финансовые ограничения связаны с тем, что власти Венесуэлы нарушили конституционный порядок.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая должна заменить контролируемый оппозицией парламент и санкционировать поправки в конституцию. Николас Мадуро назвал результаты "величайшим голосованием в поддержку революции", тогда как оппозиция и некоторые соседние государства отказались признать итоги выборов.