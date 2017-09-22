Экс-глава штаба Трампа Манафорт стал магнитом для прокуроров

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Экс-глава штаба Трампа Манафорт стал магнитом для прокуроров

08:52 22.09.2017 |

Мир

 Владимир Козловский / Би-би-си

Политтехнолог и бизнесмен Пол Манафорт, с марта по август прошлого года заведовавший избирательным штабом Дональда Трампа, является объектом необыкновенного количества расследований.

Круги вокруг него описывают несколько комитетов конгресса, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, главный прокурор Манхэттена и спецпрокурор Роберт Мюллер, разрабатывающий версию о сговоре трамповского штаба с Москвой и 26 июля приславший сотрудников ФБР обыскивать дом Манафорта в Александрии в штате Вирджиния.

Сведения об обыске просочились в СМИ давно, но сейчас New York Times сообщила пикантные подробности. Было известно, что ФБР нагрянуло к Манафорту и его жене Кэтлин "рано утром", что обычно означает в 6 часов утра. Это традиционное время визитов ФБР, которое объясняет это тем , что печется о безопасности своего персонала и предпочитает застать хозяев врасплох.

Оно также не хочет, чтобы обыскиваемые успели уничтожить улики: высыпать в унитаз героин, стереть флешки или измельчить налоговые документы типа тех, что ФБР, как сообщают СМИ, изъяло у Манафорта.

Что было необычно, так это ордер на обыск категории no-knock ("без стука"), который давал обыскивающим право войти в дом Манафортов без предупреждения, открыв дверь отмычкой. Судьи выписывают такие ордеры крайне редко, тем более в делах о беловоротничковой преступности.

Обычно ФБР стучит или звонит в дверь, а иногда предупреждает хозяев с улицы по телефону.

Если верить газете, то сотрудники также обыскали жену Манафорта на предмет оружия, сильно ее этим ошарашив. Таков в США протокол этих процедур.

Точно так же задержанным всегда надевают наручники, как бы безобидны они ни казались.

Как сейчас стало известно, Манафорта официально известили, что на него готовится уголовное дело. Американские прокуроры нередко заранее предупреждают об этом подозреваемых специальным письмом, которое называется target letter.

Такое письмо означает, что прокуроры действительно собираются привлечь кого-то к суду, а не просто пугают объект своего интереса. Но большинство объектов таки пугаются, поэтому подобное предупреждение одновременно является средством давления в расчете на то, что человек согласится сотрудничать со следствием и даст показания на сообщников.

Адвокаты Манафорта решительно отвергли предположения, что он сделался осведомителем, но при этом заявили, что он чистосердечно готов оказать следствию посильную помощь.

Очевидно, он так и сделал: как сообщает агентство Блумберг, именно от Манафорта власти впервые узнали, что старший сын Трампа Дональд-младший встретился 9 июня прошлого года с российским адвокатом Наталией Весельницкой.

 

Манафорт, который тоже присутствовал на этой встрече, записал ее содержание на своем мобильнике, и теперь эта запись имеется и у спецпрокурора Мюллера, и у конгрессменов, расследующих "русскую" версию.

Как сообщают, в записи говорится, что Весельницкая сетовала на британского инвестора Уильяма Браудера и на его видную роль в проталкивании закона Магнитского.

68-летним мультимиллионером занималась и федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, но она передала собранные материалы Мюллеру.

Это расследование поначалу сосредоточилось на компании CMZ Ventures, которая в 2008 году планировала строить роскошный небоскреб на фешенебельной манхэттенской Парк-авеню. Согласно судебным документам, этот проект, в котором активно участвовал Манафорт, получил 25 млн долларов от украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сейчас борющегося в Австрии против экстрадиции в Чикаго, где на него заведено уголовное дело.

Однако эти деньги так и не были вложены в проект, и CMZ Ventures была закрыта на следующий год.

Адвокат олигарха Дэн Вебб, с другой стороны, заявил в августе Блумберг, что "мистер Фирташ никогда не переводил никаких средств ни Манафорту, ни кому-либо еще в США на какую-либо операцию с недвижимостью или на что-либо другое".

 

Истцы, включавшие бывшего украинского премьер-министра Юлию Тимошенко, утверждали, что на самом деле CMZ Ventures использовалась для отмывания в США денег, которые Фирташ якобы незаконно добыл на Украине за счет махинаций с природным газом.

Адвокаты ответчиков доказывали, что законы США не относятся к операциям с газом, проводившимся за границей и что у нью-йоркского суда нет юрисдикции в этом вопросе. В 2015 году федеральная судья Кимба Вуд, посадившая в 1990-х годах одиозное подразделение русской мафии по прозвищу "Бригада Татарина", закрыла дело.

"Частные обзоры"

В среду вечером Washington Post сообщила, что "за две недели до того, как Дональд Трамп официально сделался избранником Республиканской партии, глава его штаба предложил регулярно сообщать о ходе предвыборной гонки русскому олигарху, являющему близким союзником Кремля".

Имелся в виду хозяин "Русала" Олег Дерипаска, к которому Манафорт якобы обратился с таким предложением через Константина Килимника, давно работавшего в компании американца в Киеве.

 

Как писал Манафорт 7 июля 2016 года Килимнику в одном из десятков тысяч электронных писем, оказавшихся сейчас в руках следователей и спецпрокурора Мюллера, и конгресса, "если ему нужны частные обзоры, мы в его распоряжении".

Washington Post признала, что не знает, дошло ли до Дерипаски это предложение и информировал ли его Манафорт о ходе выборов в США хоть однажды. Представительница олигарха Вера Курочкина отмахнулась от письма, заметив, что это интрига одиозных политических консультантов, промышляющих в американской столице.

"И, тем не менее, - пишет газета со ссылкой на анонимные источники, - дознаватели считают, что эта переписка изобличала стремление Манафорта подзаработать за счет своей видной роли рядом с Трампом и открывала потенциальную дверь для проникновения русских на самый высший уровень президентской кампании в США".

"Русский деликатес"

Washington Post отмечает, что в переписке между Манафортом и его давним киевским сотрудником Дерипаска прямо никогда не упоминается, но угадывается, например, по сокращению "ОВД".

Долги, которые Манафорт пытался получить в Восточной Европе, закодированы как "черная икра". Газета поясняет, что это "русский деликатес".

Джейсон Малони, представитель Манафорта, заявил, что переписка отражает невинное желание получить долги.

"Не секрет, - сказал Малони, - что бывшие клиенты были должны Манафорту деньги".

Курочкина отнеслась к вопросам американской газеты насмешливо, заметив, что они притянуты за уши и содержат инсинуации.

Washington Post, однако, признает, что тысячи электронных сообщений, которые ей пересказали ее источники, "рисуют неоднозначную картину". В мае прошлого года Манафорт, например, отверг предложение одного добровольного советника штаба о том, чтобы Трамп слетал за границу на встречу с "высшими русскими лидерами".

"Нам нужно довести до его сведения, что ДТ в такие поездки не ездит", - написал Манафорт.

Его связи с Дерипаской вышесказанным не ограничиваются. Известно, что в прошлом Манафорт был платным консультантом россиянина по инвестициям. В 2014 году тот подал на него в суд на Каймановых островах, обвинив Манафорта в том, что он получил почти 19 млн долларов, предназначенных для инвестиций, но якобы не вернул их и не отвечал на многочисленные вопросы о том, как он распорядился этими деньгами.

В архиве суда нет указаний на то, что этот иск был прекращен.

Два эпизода прослушки

На этой неделе Си-эн-эн сообщил, что правоохранительные органы США дважды прослушивали Манафорта. В первый раз - с 2014 до начала 2016 года, а второй - в конце прошлого года и в начале этого.

Washington Post, правда, оговорилась во вторник, что она пока этих сведений по своим источникам не подтвердила. СМИ, тем не менее, живо обсуждают эту новость. Они пишут, что в первый раз секретный суд, ведающий национальной безопасностью, выдал ордер на прослушку Манафорта в связи с его работой для "Партии регионов" и для Виктора Януковича.

 

Си-эн-эн написала, что прослушка была прекращена "за отсутствием улик". Это загадочная формулировка, поскольку неясно, о каких уликах идет речь. Работать на иностранных политиков в США не запрещается, хотя Манафорту, видимо, следовало зарегистрироваться в минюсте в качестве "иностранного агента". Что он и сделал, правда, лишь этим летом. Но он и не скрывал, что работал на Украине политтехнологом.

Во второй раз его начали прослушивать, поскольку из перехваченных разговоров, в том числе с россиянами, начало создаваться впечатление, что Манафорт, возможно, пытается заручиться помощью России в интересах избирательной кампании Трампа. В этом случае ордер на прослушку дал обычный федеральный судья.

Неясно, дала ли она результаты.

На этой неделе также выяснилось, что спецпрокурор Мюллер расследует деятельность Манафорта аж с 2006 года. По данным сайта Си-эн-эн, который прочно оседлал эту тему, Манафорта подозревают в отмывании денег и уклонении от налогов.

Недавно он нанял еще одну адвокатскую компанию. Манафорт отрицал, что нарушал финансовое законодательство.
 

ПО РУБРИКАМ

14:23 Яро­слав­ский на­ме­рен в бли­жай­шее вре­мя по­дать в НБУ до­ку­мен­ты на по­куп­ку Про­мин­вест­бан­ка

14:15 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,2616 грн

14:03 НБУ до­пус­ка­ет предо­став­ле­ние юр­ли­цам воз­мож­но­сти тор­го­вать ин­ва­лю­той на­пря­мую с ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми

12:25 НБУ на­ме­рен за­пу­стить пи­лот­ную вер­сию ре­ест­ра за­ем­щи­ков в ок­тяб­ре

12:24 За­мгла­вы НБУ Рож­ко­ва: В При­ват­бан­ке не­че­го про­да­вать. Его мож­но ко­му-то по­да­рить с до­пла­той

12:12 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22.09.17

12:10 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.09.2017

11:45 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 99,98 млн гри­вен до 307,4 млрд гри­вен 22 сен­тяб­ря

11:12 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 22 сен­тяб­ря

10:20 Тор­ги по про­да­же пу­лов за­ло­го­вых ак­ти­вов НБУ на аме­ри­кан­ских пло­щад­ках не со­сто­я­лись, - Фонд га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов

10:10 НБУ про­дал 21 сен­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 11 665 млн гри­вен

10:07 Ие­на до­ро­жа­ет са­мы­ми быст­ры­ми тем­па­ми за 2 не­де­ли из-за се­ве­ро­ко­рей­ской угро­зы

10:01 Сто­и­мость зо­ло­та рас­тет 22 сен­тяб­ря на фоне обостре­ния от­но­ше­ний меж­ду КНДР и США

09:51 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 21 сен­тяб­ря уве­ли­чил­ся на $24 млн до $203,3 млн

08:57 Бир­жи АТР в ос­нов­ном па­да­ют 22 сен­тяб­ря на по­ни­же­нии рей­тин­гов Ки­тая

• дальше…

14:18 Це­ны на бен­зин и дизтоп­ли­во про­дол­жа­ют рас­ти 22 сен­тяб­ря

14:11 Це­на ав­то­га­за сни­зи­лась 22 сен­тяб­ря еще на 10 коп

14:03 НБУ до­пус­ка­ет предо­став­ле­ние юр­ли­цам воз­мож­но­сти тор­го­вать ин­ва­лю­той на­пря­мую с ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми

13:49 Грой­сман при­гро­зил уволь­не­ни­ем гла­ве АМКУ из-за от­ме­ны тен­де­ра на за­куп­ку ска­не­ров

13:03 Все­мир­ный банк и МВФ не­до­воль­ны до­ра­бо­тан­ным про­ек­том пен­си­он­ной ре­фор­мы

12:05 Ра­да при­ня­ла про­ект гос­бюд­же­та-2018 к рас­смот­ре­нию

11:38 Да­ни­люк на­ста­и­ва­ет на при­ня­тии Ра­дой под­го­тов­лен­но­го Мин­фи­ном за­ко­но­про­ек­та о со­зда­нии Служ­бы финан­со­вых рас­сле­до­ва­ний

11:05 У раз­ви­тых стран воз­вра­ща­ет­ся ап­пе­тит к неф­ти

10:07 Ие­на до­ро­жа­ет са­мы­ми быст­ры­ми тем­па­ми за 2 не­де­ли из-за се­ве­ро­ко­рей­ской угро­зы

10:01 Сто­и­мость зо­ло­та рас­тет 22 сен­тяб­ря на фоне обостре­ния от­но­ше­ний меж­ду КНДР и США

• дальше…

14:00 ЕС хо­чет уже­сто­чить на­ка­за­ния за пре­ступ­ле­ния с крип­то­ва­лю­той

11:05 У раз­ви­тых стран воз­вра­ща­ет­ся ап­пе­тит к неф­ти

09:30 США мо­гут вве­сти неф­тя­ное эм­бар­го про­тив Ве­не­су­э­лы

08:52 Экс-гла­ва шта­ба Трам­па Мана­форт стал маг­ни­том для про­ку­ро­ров

08:04 КНДР гро­зит ис­пы­та­ни­ем во­до­род­ной бом­бы в Ти­хом оке­ане

07:47 S&P по­ни­зи­ло су­ве­рен­ный рей­тинг Ки­тая

07:42 Хо­чет ли Ка­та­ло­ния от­де­лить­ся от Ис­па­нии?

07:27 Ка­та­лон­ский ре­фе­рен­дум те­перь под во­про­сом

21.09 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 сен­тяб­ря 2017 го­да

21.09 ЕЦБ пла­ни­ру­ет вве­сти но­вую про­цент­ную став­ку

21.09 ЕЦБ от­ме­тил уси­ле­ние ро­ста эко­но­ми­ки ев­ро­зо­ны

21.09 Пар­ла­мент Мол­да­вии по­втор­но при­нял от­кло­нен­ные пре­зи­ден­том за­ко­ны

21.09 Де­фи­цит бюд­же­та Бри­та­нии на ми­ни­му­ме за 10 лет

21.09 Ев­ро­со­юз мо­жет вве­сти но­вые на­ло­ги для ком­па­ний в сфе­ре циф­ро­вой эко­но­ми­ки, вклю­чая Google

21.09 Рост ми­ро­вой тор­гов­ли в 2017г впер­вые за шесть лет пре­вы­сит 3% - ВТО

• дальше…

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

04.09 Ки­ев объ­явил кон­курс на кад­ро­вый ре­зерв на­чаль­ни­ков ЖЭКов

04.09 Ах­ме­тов во­шел в рей­тинг мил­ли­ар­де­ров Bloomberg

31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

31.08 Экс­пер­ты на­зва­ли ос­нов­ную схе­му, по ко­то­рой в Ки­е­ве стро­ят объ­ек­ты с на­ру­ше­ни­ем стро­и­тель­ных норм

• дальше…

13:49 Грой­сман при­гро­зил уволь­не­ни­ем гла­ве АМКУ из-за от­ме­ны тен­де­ра на за­куп­ку ска­не­ров

12:46 Та­рас Чор­новіл: Кілька фраз про зустріч По­ро­шен­ка й Трам­па

08:19 По­вы­ше­ния пен­сий в ок­тяб­ре не бу­дет. Урок са­бо­та­жа от Ти­мо­шен­ко и Ко­ло­мой­ско­го

21.09 Це­на про­слуш­ки. Лу­цен­ко не да­ет Сыт­ни­ку стать укра­ин­ским Гу­ве­ром

21.09 Ко­гда уедет цирк. По­че­му на Со­гла­си­тель­ном со­ве­те ни­кто ни с кем не со­гла­ша­ет­ся

21.09 Иг­ра с Ле­воч­ки­ным: Даст ли сбой "договорняк" га­зо­ви­ков

21.09 По­ро­шен­ко: США под­дер­жа­ли пред­ло­же­ние Укра­и­ны о вве­де­нии ми­ро­твор­цев на Дон­басс

21.09 Как Ко­болев ло­ма­ет пла­ны Грой­сма­на

21.09 Ро­кад­ная до­ро­га. Ку­да Рос­сия смо­жет пе­ре­бра­сы­вать вой­ска по но­вой ж/д вет­ке

20.09 "Шухер" в Пол­тав­ской мэ­рии: За кем при­хо­ди­ли сле­до­ва­те­ли про­ку­ра­ту­ры

20.09 По­ро­шен­ко про­сит Сов­без ООН раз­вер­нуть ми­ро­твор­че­скую мис­сию на Дон­бас­се

19.09 Ес­ли Ти­мо­шен­ко не­до­ступ­на. Как Ра­би­но­вич и Бо­го­мо­лец сыг­ра­ли за Са­а­ка­шви­ли

19.09 По­че­му Фир­та­ша та­ки по­са­дят в США

19.09 Ко­гда в "Свободе" со­об­щат, что Тяг­ни­бок уже "голый"

19.09 The Guardian: Ко­ло­мой­ский стал граж­да­ни­ном Ки­п­ра в об­мен на ин­ве­сти­ции

• дальше…

14:37 Pimax пред­ста­ви­ла первую гар­ни­ту­ру VR раз­ре­ше­ни­ем 8К с уг­лом об­зо­ра 200°

12:55 В США лю­дям вжи­вят пря­мо в мозг чип для вос­ста­нов­ле­ния зре­ния

10:44 Ford внед­рил сме­шан­ную ре­аль­ность в раз­ра­бот­ку ма­шин

09:36 По­пуляр­ное рас­ши­ре­ние для Google Chrome тай­но май­нит крип­то­ва­лю­ту

09:19 Microsoft за­фик­си­ро­вал всплеск ки­бе­р­атак на свои об­лач­ные сер­ви­сы

21.09 Ка­б­мин раз­ре­шил бло­ки­ро­вать но­ме­ра або­нен­тов из-за DDoS атак

21.09 Ком­пакт­ный крос­со­вер Volvo XC40 по­лу­чил си­сте­му са­мо­управ­ле­ния Pilot Assist

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

21.09 Но­вый план­шет ASUS ZenPad 10 обе­ща­ет до 10 ча­сов вос­про­из­ве­де­ния ви­део без под­за­ряд­ки

21.09 Пер­вый се­рий­ный элек­тро­мо­биль Infiniti де­бю­ти­ру­ет в 2019 го­ду

21.09 Мо­шен­ни­ки вы­мо­га­ют день­ги у вла­дель­цев Mac с по­мо­щью Find My iPhone

21.09 В Hyundai счи­та­ют, что нем­цы за­ни­ма­ют­ся «глу­пы­ми» тех­но­ло­ги­я­ми

21.09 Google ку­пи­ла часть HTC за 1,1 мил­ли­ар­да дол­ла­ров США

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

20.09 Amazon ра­бо­та­ет над ум­ны­ми оч­ка­ми в сти­ле Google Glass

• дальше…

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно