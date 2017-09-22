КНДР грозит испытанием водородной бомбы в Тихом океане

Пхеньян может провести испытания водородной бомбы в Тихом океане, заявил в пятницу, 22 сентября, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо.

Отвечая на вопрос, какие меры может принять северокорейский лидер Ким Чен Ын в ответ на жесткие высказывания президента США Дональда Трампа в ООН, глава МИД КНДР заявил: "Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане". В то же время он заметил, что ему не известны дальнейшие действия Пхеньяна и что подобные решения принимает Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Трамп пригрозил КНДР полным уничтожением

Выступлая в Генассамблее ООН 19 сентября, Трамп пригрозил Северной Корее "тотальным уничтожением". Лидера КНДР американский президент назвал "самоубийцей с ракетой, выполняющим миссию уничтожения себя и своего режима".

3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Сейсмологи в Китае, Южной Корее и США зафиксировали два подземных толчка магнитудой до 6,3. При этом южнокорейские специалисты сообщили, что этот взрыв оказался самым сильным за всю историю измерений: он был в 9,8 раза сильнее, чем при прошлом испытании ядерного оружия в сентябре 2016 года.