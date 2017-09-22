Финансовые новости
- |
- 22.09.17
- |
- 08:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Каталонский референдум теперь под вопросом
07:27 22.09.2017 |
Организаторы объявленного Мадридом вне закона референдума о независимости Каталонии признают, что последние жесткие действия центральных властей существенно усложнили проведение плебисцита. "Очевидно, что мы не сможем проголосовать так, как хотели бы", - заявил в четверг, 21 сентября, вице-премьер правительства автономии Ориол Жункерас. "Обстоятельства изменились, потому что большая часть нашей команды задержана", - добавил он. В то же время сепаратисты не намерены отказываться от референдума и рассчитывают на большую явку избирателей.
Накануне, 20 сентября, в ходе массовых задержаний в каталонской администрации под стражу были взяты 14 сотрудников. Кроме того, полиция конфисковала миллионы бюллетеней и оборудование для проведения референдума. Все это вызвало многотысячные акции протеста в Барселоне, продолжающиеся в четверг, 21 сентября. Протестующие не уходят с центральных улиц и призывают к "длительной мобилизации".
Конституционный суд "заморозил" закон
Центральное правительство Испании пытается воспрепятствовать проведению референдума о независимости Каталонии, который намечен на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме, испанские власти анонсировали контрмеры.
Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает Конституцию Испании, которая не допускает раздела страны, правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже потребовал привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкадель и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Повышения пенсий в октябре не будет. Урок саботажа от Тимошенко и Коломойского
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке продолжает активно расти
|Цена прослушки. Луценко не дает Сытнику стать украинским Гувером
|Когда уедет цирк. Почему на Согласительном совете никто ни с кем не соглашается
|Игра с Левочкиным: Даст ли сбой "договорняк" газовиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|КНДР грозит испытанием водородной бомбы в Тихом океане
|S&P понизило суверенный рейтинг Китая
|Хочет ли Каталония отделиться от Испании?
|Каталонский референдум теперь под вопросом
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 сентября 2017 года
|ЕЦБ планирует ввести новую процентную ставку
Это интересно
|Google купила часть HTC за 1,1 миллиарда долларов США
|Как получить заслуженное повышение на работе
|Amazon работает над умными очками в стиле Google Glass
|Почему полный переход на электромобили случится не сразу
|В Швейцарии закрыли биржу по продаже поддельной криптовалюты
|Корейский конкурент BMW 3 series: три мотора, Launch Control и алюминий в салоне
|В ЕС могут ввести сертификаты кибербезопасности для цифровых продуктов