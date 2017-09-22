Каталонский референдум теперь под вопросом

Организаторы объявленного Мадридом вне закона референдума о независимости Каталонии признают, что последние жесткие действия центральных властей существенно усложнили проведение плебисцита. "Очевидно, что мы не сможем проголосовать так, как хотели бы", - заявил в четверг, 21 сентября, вице-премьер правительства автономии Ориол Жункерас. "Обстоятельства изменились, потому что большая часть нашей команды задержана", - добавил он. В то же время сепаратисты не намерены отказываться от референдума и рассчитывают на большую явку избирателей.

Накануне, 20 сентября, в ходе массовых задержаний в каталонской администрации под стражу были взяты 14 сотрудников. Кроме того, полиция конфисковала миллионы бюллетеней и оборудование для проведения референдума. Все это вызвало многотысячные акции протеста в Барселоне, продолжающиеся в четверг, 21 сентября. Протестующие не уходят с центральных улиц и призывают к "длительной мобилизации".

Конституционный суд "заморозил" закон

Центральное правительство Испании пытается воспрепятствовать проведению референдума о независимости Каталонии, который намечен на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме, испанские власти анонсировали контрмеры.

Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает Конституцию Испании, которая не допускает раздела страны, правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже потребовал привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкадель и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.