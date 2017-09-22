Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 сентября 2017 года

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд посетит в октябре Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить ситуацию в Сирии и нефтяную отрасль. Сотрудничество в энергетике усиливает и политические связи между бывшими противниками.

Когда началось бегство мусульман рохинджа из Мьянмы, у выступившего в их защиту главы Чечни Рамзана Кадырова появилась возможность стать мусульманским лидером мирового масштаба. Его амбиции ставят Москву перед дилеммой.

Конгрессмены опасаются, что Россия продолжает оказывать влияние на американскую политику через Facebook, несмотря на расследование ее предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США.

Новому руководителю аппарата Белого дома генералу Джону Келли непросто приучить к дисциплине президента США Дональда Трампа, хотя он достиг определенного прогресса.

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель является очевидным фаворитом парламентских выборов на этих выходных. Залог политического долголетия Меркель заключается в ее способности менять свою позицию в зависимости от ситуации, лишая оппонентов их козырей.

Правительство Испании готово обсудить увеличение финансирования и автономии Каталонии, если регион откажется от планов стать независимым государством.

США предупредили Курдистан, что могут прекратить оказывать ему дипломатическую поддержку, если регион в понедельник проведет референдум о независимости от Ирака.

Экономика

Федеральная резервная система США (ФРС) в среду объявила о начале сокращения своего баланса размером $4,5 трлн в октябре и намекнула на возможное повышение процентных ставок в декабре.

Курс доллара вырос на 0,8% после объявления решения ФРС. Это его самый сильный дневной рост в этом году. В четверг утром курс по-прежнему находился возле самого высокого уровня в сентябре.

Агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Китая до A+ c негативным прогнозом. Таким образом, все три основных рейтинговых агентства теперь одинаково оценивают долговую ситуацию.

Отделение Каталонии может создать проблемы для Испании, и это уже отражается на финансовых рынках страны.

Индустрия

General Electric продаст свои корпоративные самолеты, а менеджерам корпорации придется летать на чартерных рейсах. Так новый гендиректор Джон Флэннери хочет сократить расходы.

Семейный траст Анила Агарвала планирует потратить еще до $2 млрд на покупку акций Anglo American, что позволит ему стать крупнейшим акционером компании. Агарвал является основателем Vedanta Resources, крупнейшей горнодобывающей компании Индии.

Автомобили

Daimler планирует инвестировать $1 млрд в завод в Алабаме и начать там производство полностью электрических кроссоверов в начале 2020-х гг. читать.

Энергоресурсы

«Нафтогаз» остался без наблюдательного совета после того, как его решили покинуть два независимых члена, в том числе его председатель Пол Уорвик. Причиной стало вмешательство украинских политиков в корпоративную деятельность. Это вызывает у Запада беспокойство по поводу проведения реформ на Украине.

Североамериканская нефть WTI торгуется с максимальным за два года дисконтом по отношению к Brent. Это помогает США экспортировать нефть.

Финансы

Банк России в четверг объявил о санации Бинбанка, одного из крупнейших частных банков страны.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что в 2016 г. хакеры взломали ее систему, содержащую поданные ей заявления публичных компаний. Злоумышленники могли использовать эту информацию для незаконной торговли на фондовом рынке.

Власти Китая запретили покидать страну двум топ-менеджерам биткойновых бирж, из-за чего они не появились на отраслевой конференции в Гонконге. Пекин борется с криптовалютами, опасаясь возникновения пузыря.

Акции центробанка Швейцарии снова подорожали без видимой причины. В этом году их котировки выросли уже примерно на 160%.

Акции китайского инвестбанка CICC подорожали на 19% во время торгов в четверг после того, как интернет-гигант Tencent приобрел в нем стратегическую долю.

Дома многих жителей Пуэрто-Рико не застрахованы. Это осложнит устранение последствий урагана «Мария».

Технологии

Google приобретет за $1,1 млрд подразделение HTC, которое работало над смартфоном Pixel. Это подчеркивает важность производства собственных гаджетов для Google.

HTC вслед за BlackBerry и Nokia перестает быть глобальным игроком на рынке смартфонов. Компании не хватило динамики, чтобы выдержать рост конкуренции.

Apple признала проблемы с мобильной связью в ее новых умных часах всего за пару дней до старта их продаж в США и других странах.

Еврокомиссия готова обложить таких технологических гигантов, как Facebook и Google, новыми налогами следующей весной, если не будет существенного прогресса в изменении корпоративного налогообложения на мировом уровне.

Nest, подразделение Alphabet, в среду представила новинки, включая «умный» дверной звонок. Но из-за ее задержек на рынок устройств для умного дома успели выйти конкуренты.

Медиабизнес

Google обсуждает с News Corp., New York Times и Financial Times использование искусственного интеллекта с целью помочь им увеличить число онлайн-подписчиков.

Восстановление музыкальной индустрии продолжается благодаря росту числа подписок на потоковые сервисы. Доходы отрасли в США выросли на 17% в первом полугодии.

Производители подкастов все больше привлекают инвесторов. За последние недели эти компании привлекли более $70 млн инвестиций.

Потребительский рынок

Pfizer подала антимонопольный иск против Johnson & Johnson, обвиняя ее в сговоре со страховщиками и клиниками с целью помешать продажам более дешевой копии ее лекарства.

Китайская Best Logistic, которую поддерживает Alibaba, привлекла $450 млн во время IPO в Нью-Йорке в среду. Ей пришлось вдвое уменьшить его размер из-за неудачных размещений других компаний в последнее время.

Менеджмент

Парижский стартап Switch Collective помогает людям изменить профессию. Согласно опросу, 91% французов не привязаны к своей работе. Многие бросают ее ради того, чтобы начать собственный бизнес.