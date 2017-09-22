ЕЦБ отметил усиление роста экономики еврозоны

Экономический рост еврозоны набирает обороты, и быстрое падение уровня безработицы является обнадеживающим фактором, однако инфляция пока еще не демонстрирует убедительных признаков устойчивой тенденции к росту, что требует продолжения стимулов, заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ), передает Reuters.

Укрепление евро также представляет собой источник риска для инфляции, поскольку это подразумевает умеренное ценовое давление, требующее мониторинга, отметил ЕЦБ в своем регулярном экономическом бюллетене, который во многом соответствовал его заявлению после решения о процентной ставке в этом месяце.

ЕЦБ в начале этого месяца оставил свою ультрамягкую денежно-кредитную политику без изменений, но отметил, что в следующем месяце будет обсуждаться "повторная калибровка" - сигнал, посланный рынкам в качестве подтверждения того, что банк будет сдерживать стимулы со следующего года, учитывая сильный рост и угасающую угрозу дефляции.

"Быстрое снижение безработицы в еврозоне особенно обнадеживает на фоне увеличения предложения рабочей силы, - добавили в ЕЦБ. - Тем не менее более широкие показатели безработицы свидетельствуют о том, что на многих рынках труда в еврозоне наблюдается ослабление".

Экономический рост еврозоны за 12 месяцев к концу июля увеличился быстрее, чем предполагалось ранее.

Сила единой валютной зоны была одним из положительных сюрпризов для мировой экономики в этом году, поскольку она опередила США в I квартале и ускорилась в дальнейшем в течение трех месяцев до конца июня.

Данные, опубликованные статистическим агентством Европейского союза (Eurostat), показали, что рост начался раньше, чем считалось до этого. В то время как агентство сохранило свою оценку квартального роста за три месяца до конца июня без изменений на уровне 0,6%, была повышена оценка роста в III квартале прошлого года до 0,5% с 0,4%.

В результате сейчас оценивается, что за три месяца до июня экономика выросла на 2,3% больше, чем в тот же период годом ранее, это самые быстрые темпы роста с I квартала 2011 г.