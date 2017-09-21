Дефицит бюджета Британии на минимуме за 10 лет

Британия неожиданно опубликовала свой самый маленький бюджетный дефицит за август с 2007 г., чему способствовали рекордные доходы от налога с продаж за месяц, что станет стимулом для канцлера казначейства Филипа Хэммонда, пишет Reuters.

Дефицит в августе составил 5,7 млрд фунтов, что на 18% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщило в четверг Управление национальной статистики со ссылкой на данные, которые исключают банки, контролируемые государством.

Дефицит за август оказался меньше, чем прогнозировали опрошенные Reuters экономисты, ожидавшие, что дефицит составит 7,1 млрд фунтов.

Неожиданно высокая производительность августа последовала за непредвиденным профицитом бюджета в июле, что стало позитивной новостью для Хэммонда, который испытывает давление по поводу необходимости снизить траты перед публикацией бюджетных планов в ноябре.

Аналитики заявили, что ожидают, что 2017/18 будет сложным финансовым годом для правительства из-за замедления экономики после прошлогоднего голосования по Brexit и снижения одноразового повышения государственного бюджета.

Прибыль от налога на добавленную стоимость выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 11,6 млрд фунтов в августе, что является самым высоким показателем за этот месяц, показатель был на 3,1% выше в период с апреля по август, составив 56,5 млрд фунтов.

Цифры, основанные на прогнозах на ближайшие три месяца, могут быть еще одним признаком того, что потребительские расходы сохраняются, несмотря на рост инфляции и слабый рост заработной платы.

Прибыль от подоходного налога и прироста капитала, которые были необычайно сильны в июле, в августе оставались почти плоскими, составив 13,2 млрд фунтов, но за первые пять месяцев финансового года выросли на 2,1%.

Тем не менее доходы от корпоративных налогов упали на 4,3% до 4,8 млрд фунтов в августе и оставались плоскими в течение финансового года.

Выплаты процентов по долговым обязательствам упали почти на 4% до 4,6 млрд фунтов, что отражает более медленный рост индекса розничных цен - но до сих пор они выросли на 17%, достигнув 26,3 млрд фунтов стерлингов.

Около трети британских государственных облигаций связаны с инфляцией розничных цен. Повышение процентной ставки Банка Англии, о чем регулятор сигнализировал на прошлой неделе, может еще больше увеличить выплаты по долгам.

Британия изо всех сил пытается исправить свои государственные финансы, поскольку дефицит бюджета вырос до 10% от валового внутреннего продукта в 2010 г. после глобального финансового кризиса.

С тех пор он был сокращен до 2,3% ВВП в 2016/17 финансовом году, который закончился в марте, это самый маленький дефицит с момента мирового финансового кризиса.

Но ожидается, что дефицит снова увеличится до 2,9% ВВП в этом году, когда у Хэммонда будет меньше одноразовых факторов, чтобы помочь ему, чем в прошлом году.

Хэммонд не обязался балансировать бюджет до середины следующего десятилетия, предоставляя ему некоторую гибкость для замедления текущих темпов сокращения дефицита, если это необходимо для поддержки экономики на фоне решения Британии выйти из состава ЕС.