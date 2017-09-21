Рост мировой торговли в 2017г впервые за шесть лет превысит 3% - ВТО

Всемирная торговая организация повысила прогноз по росту мировой торговли в 2017 году до 3,6% с 2,4%, говорится в опубликованном в четверг обзоре ВТО.

При этом интервал прогноза на 2017 год равняется 3,2-3,9% против предыдущей интервальной оценки в 1,8-3,6%.

Как сообщалось, в 2016 году рост мировой торговли составил 1,3% - минимальный показатель с 2008 года.

Последний раз мировая торговля росла темпами выше 3% в 2011 году, и еще месяц назад глава ВТО Роберту Азеведу был относительно скептичен относительно превышения этого показателя в 2017 году. "Сейчас период очень медленного роста, ожидания скромные. В 2016 рост мировой торговли составлял около 1,3%, это самый низкий темп с кризиса 2008 года. Но тренд улучшился, в 2017 году ожидается ускорение роста до 2,4%. Несмотря на ускорение, темпы роста в 2017 году останутся ниже 3%, и такая динамика продолжится шестой год подряд. Это беспрецедентное явление после Второй мировой войны" - заявлял глава ВТО на лекции в рамках международной выставки птицеводства и свиноводства SIAVS в Сан-Паулу в конце августа.

Пересмотр прогноза в сторону повышения сразу в полтора раза - до 3,6% с 2,4% на 2017 год в ВТО объясняют более быстрым ростом, чем ожидалось ранее, в Азии и Северной Америке.

В 2018 году ВТО ожидает роста мировой торговли на уровне 3,2%, прогнозный интервал - от 1,4% до 4,4%.

Рост мирового ВВП как в 2017, так и 2018 годах прогнозируется в ВТО темпами 2,8%.

