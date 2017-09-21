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Стоимость медицинской страховки в США выросла на 3% в 2017г, приблизившись к $19 тыс.
12:11 21.09.2017 |
Средняя стоимость медицинского страхования для сотрудников компаний в США и их семей выросла на 3% в 2017 году и составила $18 тыс. 760, говорится в исследовании, проведенном некоммерческими организациями Kaiser Family Foundation и Health Research & Educational Trust.
В прошлом году наблюдались аналогичные темпы повышения показателя.
Сотрудники оплачивают в среднем около 31% указанной суммы, или $5,7 тыс. в год.
Страховка только для сотрудников, без членов их семей, обходится в этом году в $6 тыс. 690, и работники платят самостоятельно порядка 18% этой суммы, говорится в исследовании.
Между тем доля работодателей, предлагающих работникам страховку, в текущем году снизилась до 53% с 56% в прошлом году и 61% в 2012 году. При этом процент среди компаний с 3-49 сотрудников в штате впервые опустился до менее 50%.
Опрос проводился в январе-июне 2017 года, в нем приняли участие свыше 2,1 тыс. человек.
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