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Слабость инфляции - "загадка" для ФРС, но экономика сильна и справится с подъемом ставки - Йеллен
10:21 21.09.2017 |
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен признала, что сохраняющаяся слабость инфляции в США является "загадкой" для Федрезерва.
При этом она дала понять, что американская экономика является достаточно сильной, чтобы выдержать как дальнейшее повышение базовой процентной ставки, так и сокращение объема активов на балансе, составляющего в настоящее время $4,5 трлн.
"Главная мысль, это то, что динамика экономики США остается сильной, - заявила Дж.Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС, состоявшегося 19-20 сентября. - Американцы должны чувствовать, что шаги, которые мы принимаем для нормализации кредитно-денежной политики, являются полностью оправданными, с учетом очень существенного прогресса, который мы наблюдаем в экономике".
Глава Федрезерва отметила, что слабость инфляции оказалась более устойчивой и более широкой, чем ожидали руководители Центробанка.
"Я не готова сказать, что могу легко указать на факторы, достаточные для того, чтобы объяснить, почему инфляция является настолько низкой", - заявил Дж.Йеллен.
По ее словам, представители ФРС продолжат оценивать перспективы сохранения низкой инфляции. В случае, если динамика потребительских цен останется прежней, Федрезерву может потребоваться перейти к более медленному подъему ставок, добавила Дж.Йеллен.
Как сообщалось, в среду ФРС приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых.
Федрезерв также заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе в октябре.
Дж.Йеллен отметила, что сокращение баланса ФРС будет плавным, Центробанк будет постепенно сокращать реинвестирование поступлений от погашаемых бумаг. На начальном этапе сокращение составит $10 млрд, и этот показатель будет увеличиваться на $10 млрд ежеквартально - до максимального уровня $50 млрд.
По словам Дж.Йеллен, возобновление реинвестиций поступлений от погашаемых бумаг в полном объеме может произойти только в случае "серьезного шока или существенного ухудшения экономического прогноза".
Она отметила, что управление размером баланса не станет "активным инструментом" кредитно-денежной политики, Федрезерв по-прежнему намерен регулировать степень стимулирования экономики с помощью базовой процентной ставки.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Дж.Йеллен не стала говорить о том, хотела ли бы она остаться на посту главы ФРС на второй срок, отметив лишь, что более не встречалась с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее президент США положительно отзывался о работе Дж.Йеллен на посту председателя ФРС, однако у него есть и другие кандидаты на этот пост.
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