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HSBC: новое цифровое поколение изменит экономику Китая
08:08 21.09.2017 |
Новое цифровое поколение китайцев "я могу" (i-can-generation) может полностью изменить экономику Китая, говорится в докладе эксперта банковского холдинга HSBC по региону Большой Китай Хелен Вонг.
Стремительные социальные и экономические изменения в Китае в последние три десятилетия обусловили возникновение нового потребителя. Годы экономического роста способствовали тому, что нынешнее поколение "я могу" получило новые возможности вместе с развитием цифровой экономики в Китае, ядром которой являются электронная торговая площадка Taobao и мессенджер WeChat, говорится в докладе эксперта банковского холдинга HSBC по региону Большой Китай Хелен Вонг.
Фактически китайское поколение "я могу" перескочило из доцифровой эры сразу в эпоху мобильного интернета, пропустив этап персонального компьютера. При этом его активность в сфере электронной торговли сформировала одну из самых больших в мире цифровых экономик и послужила становлению нового поколения китайских IT-компаний, которые сейчас имеют заметное влияние на мировой арене.
К представителям поколения "я могу" относится более 400 млн человек, что составляет почти одну треть населения Китая и что больше численности трудоспособного населения США и Западной Европы вместе взятых. При этом демографические характеристики поколения очень своеобразны. Эти люди обладают всеми возможностями, оптимизмом и благосостоянием, доступными беби-бумерам, и при этом также имеют в своем распоряжении все современные технологии.
По данным Boston Consulting Group и AliResearch, новое поколение обещает стать движущей силой 65%-го роста потребления в Китае до 2020 г., когда доля этой группы достигнет 53% от общего объема потребительских расходов, продемонстрировав рост с 45% в 2016 г.
Его совокупный экономический потенциал может быть проиллюстрирован несколькими статистическими данными. Число интернет-пользователей в Китае превысило 730 млн человек и равно общей численности населения ЕС, в два раза превышая численность населения США. Более 95% представителей цифрового поколения "я могу" используют смартфоны для коммуникации друг с другом.
Примерно полмиллиарда человек используют смартфоны для совершения платежей. Более 200 млн - для заказа еды с доставкой.[5] В прошлом году за один день, День холостяков, представители поколения "я могу" сделали покупки на сумму $17,8 млрд, превысившую совокупные расходы покупателей в США на День благодарения, в "Черную пятницу" и в "Киберпонедельник" в 2016 г.
Покупательная способность поколения "я могу" преобразовывает традиционную модель развития, основанную на иностранных инвестициях и экспорте, в сторону роста за счет внутреннего потребления. Это означает, что представители "я могу" скоро превратятся в ведущую силу международного экономического развития.
Потребители поколения "я могу" более разборчивы в том, на что они тратят деньги, предпочитая товарам потребление услуг и переходя от товаров массового потребления к премиальному сегменту. Они стремятся к более сбалансированному образу жизни, где приоритетом выступают здоровье и личные впечатления. Это означает, что они склонны тратить наибольшую долю своих доходов на здравоохранение, стиль жизни, развлечения, товары для дома и услуги, а не на предметы первой необходимости.
Эти изменения в характере потребления стали стимулом для инноваций и развития в частном секторе экономики, целью которых было соответствие растущим потребностям потребителей. В первую очередь это очевидно в IT-индустрии, где китайские компании, такие как Alibaba в электронной торговле, Tencent в социальных медиа и поисковый гигант Baidu, - все стали ведущими глобальными бизнесами.
К нескольким примечательным показателям относятся: в 2016 г. китайцы потратили $5,5 трлн через мобильные платежные платформы, что примерно в 50 раз больше аналогичных расходов в США (по данным (6) iResearch China).Пользователи WeChat, принадлежащего Tencent, в 2017 г. отправили около 46 млрд цифровых "красных конвертов" во время китайского Нового года, в то время как через PayPal в течение всего 2016 г. было совершено 6,1 млрд платежных транзакций.
Платежный аффилиат Alibaba, фонд Yu'e Bao, входящий в структуру Ant Financial, стал одним из крупнейших онлайн-фондов. На конец 2016 г. фонд управлял средствами в размере $165 млрд, принадлежащими более чем 325 млн клиентов. 99,72% клиентов фонда являлись индивидуальными инвесторами и 0,28% - институциональными инвесторами.
IT-компании предоставляют пользователям отдельную мобильную платформу, предлагая единое финансовое решение, основанное на мобильных технологиях. Alibaba и Tencent встроили в свою мобильную платформу сервисы для различных сфер жизни, включая оплату коммунальных услуг, транспорт и отели. Вы можете сделать практически все что угодно и в любом месте, просто проведя пальцем по экрану своего смартфона.
Проще говоря, потребители могут следить за своими ежедневными расходами с помощью функции учета у платежных систем Alipay или Tenpay, которые автоматически сохраняют данные о каждой трансакции и анализируют движение денежных средств. Пользователи также имеют доступ к сервисам кредитования, бартерным сделкам и управлению активами, например, торговле фондами и акциями.
В долгосрочной перспективе эти новые, современные китайские потребители поколения "я могу" преобразуют страну в направлении цифровой и движимой потребительским спросом экономики. И мощная покупательная способность этого поколения станет не только опорой устойчивого развития Китая, но и основным источником международной экономической стабильности.
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