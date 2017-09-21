ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидалось

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

"В соответствии с уставным мандатом, комитет стремится достичь максимальных показателей по занятости населения и стабильности цен. Ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария" разрушили многие населенные пункты, причинив серьезный ущерб. Связанные с ураганами разрушения повлияют на экономическую активность в краткосрочной перспективе, но опыт подсказывает, что они вряд ли существенно изменят курс развития национальной экономики в среднесрочной перспективе", - отмечает регулятор.

Повышение цен на бензин и некоторые другие продукты из-аз ураганов, вероятно, приведет к временному ускорению инфляции. Однако без учета этого эффекта инфляция в годовом выражении останется ниже 2% в ближайшее время и стабилизируется около целевого уровня в среднесрочной перспективе, сообщил регулятор.

Федрезерв по-прежнему ожидает, что по мере постепенной корректировки направления монетарной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами, а ситуация на рынке труда будет несколько улучшаться. В то же время ФРС заявила, что планирует начать сокращение активов на балансе в октябре.

Краткосрочные риски для развития экономики страны выглядят относительно сбалансированными, однако комитет продолжит внимательно следить за показателями инфляции, говорится в релизе ФРС. Следующее заседание ФРС состоится 31 октября-1 ноября.