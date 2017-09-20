Синдзо Абэ отложит балансировку бюджета Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен отложить сроки для балансирования основного бюджета с нынешнего финансового 2020 г. до более позднего срока в течение 10 лет, сообщили источники агентству Reuters.

Абэ обнародует решение в понедельник на пресс-конференции, на которой он, как ожидается, объявит о досрочных выборах, сообщили источники в правительстве на условиях анонимности, поскольку они не могут общаться со СМИ.

Ожидается, что Абэ назначит выборы на 22 октября, чтобы воспользоваться восстановлением своего рейтинга и беспорядком среди оппозиции.

Правительство пообещало достичь амбициозной цели по возвращению к профициту бюджета в течение финансового года, который заканчивается в марте 2021 г., в попытке снизить тяжелое бремя государственного долга, который вдвое превышает экономику Японии.

Теперь же Абэ намерен сдвинуть эти сроки, чтобы сосредоточиться на финансировании образования, инноваций в области кадровых ресурсов и увеличении производительности, сообщили источники, подтверждая ранние сообщения Nikkei и других японских СМИ.

Первоначальный бюджетный баланс, который исключает новые продажи облигаций и расходы на обслуживание долга, является ключевым показателем для измерения того, как финансируются меры в области политики, не полагаясь на долг.

Некоторые аналитики говорят, что уход от фискальной дисциплины может привести к тому, что правительство окажет давление на Банк Японии, чтобы продлить использование монетарных стимулов, чтобы сохранить сверхнизкие затраты по займам, которые эффективно помогают финансировать государственный долг.

Это приведет к тому, что Банк Японии будет вынужден отложить сворачивание стимулов еще на более позднее время, тогда как другие крупные центробанки, включая ЕЦБ и Федрезерв США, переходят к нормализации денежно-кредитной политики.