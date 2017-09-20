Как Северная Корея обходит санкции: 8 способов

ООН недавно ввела самые сильные санкции против Северной Кореи, которые когда-либо существовали в истории. Они были введены после очередного ядерного испытания, которое провела эта страна.

Тем не менее критики выражают сомнения в том, что эти санкции смогут помешать Пхеньяну развивать свое ядерное оружие.

Кроме того, ряд экспертов выражают сомнение в том, что эти санкции вообще могут эффективно действовать.

Правительство США совместно с экспертами ООН опубликовало отчет о том, как Северной Корее удается избежать санкций и получить наличные деньги, которые так нужны стране.

Ниже расскажем о 8 методах, которые для этого используются и о которых говорится в отчете.

1. Обмен товарами

Северная Корея напрямую обменивает свой уголь и другие минералы на товары, которые ей необходимы, такие как компоненты вооружения и даже предметы роскоши.

Это помогает избежать отслеживания денежных потоков.

Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН, накладывает ограничения на экспорт северокорейского угля, который генерирует основную долю доходов страны.

Еще одна резолюция, принятая в прошлом месяце, запрещает торговлю углем с Северной Кореей, однако, несмотря на это, торговля значительными объемами угля продолжает идти.

По слухам, китайский предприниматель Чи Юпень использовал свою компанию Dandong Zhicheng Metallic Materials, покупая сталь и антрацитовый уголь у Северной Кореи в обмен на компоненты ядерного оружия и ракет, по данным Министерства финансов США.

2. Контрабанда

Контрабандисты из других стран, таких как Китай, выключают свои транспондеры, когда заходят в воды Северной Кореи. Затем они перевозят северокорейские товары в другие страны.

При этом они заявляют, что эти товары были произведены в других странах.

Китайские суда, которые загружаются северокорейским углем, какое-то время находятся в портах других стран, а затем уже перевозят этот уголь обратно в Китай или в другие страны.

3. Фальсификация регистрационных документов при морских перевозках

Северная Корея регистрирует непривычно высокое число кораблей, включая многие иностранные суда, в рамках своего внутреннего флота.

Это позволяет судам избегать инспекций международного агентства.

18 из 21 судна северокорейской Ocean Maritime Management Company зарегистрированы как отечественные суда, несмотря на то что они входят в международные воды.

Компания Ocean Maritime Management изменила название и регистрацию некоторых своих судов. Фальсифицированная документация была предоставлена 8 судам согласно отчету ООН.

4. Зарубежные рабочие и проекты помогают финансировать программы по развитию вооружения

Почти 100 тыс. северокорейских рабочих работают в других странах, генерируя около $500 млн для своей страны, согласно отчету правительства США.

Группу строительных компаний Mansudae Overseas Projects в отчете ООН назвали одной из северокорейских компаний, которые приносят прибыль государству.

Эта группа компаний реализует строительные проекты за рубежом с помощью северокорейских рабочих.

Кроме того, она передает свои проекты и рабочих другим подрядчикам, таким как китайская компания Qingdao Construction, реализующая проект в Намибии в Африке, по данным Министерства финансов США.

5. Модификация оборудования, свободного от эмбарго, для военного использования

Северная Корея продемонстрировала свое вооружение по время парада, который прошел в Пхеньяне в апреле.

На видео и фото грузовиков, которые использовались для транспортировки ракеты Pukguksong-1, был виден логотип Sinotruk.

На параде, который проводился два года назад, также был виден логотип Sinotruk на грузовиках.

Sinotruk - это китайская компаний, производящая грузовики.

В рамках исследования, проводимого ООН, компания подтвердила, что поставляла в Северную Корею грузовики гражданского назначения с 2010 по 2014 гг.

Однако это оборудование не подпадает под эмбарго.

Кроме того, компания подтвердила, что контракте было прописано строго гражданское использование поставляемого оборудования.

6. Подставные компании

Северокорейские компании часто используют банковские счета подставных компаний, расположенных за рубежом, чтобы переводить туда свои доходы.

Это снижает риск отслеживания безналичных переводов в Пхеньян.

Glocom, северокорейская компания, производящая оборудование для военной связи, использовала ряд подставных компаний в Сингапуре, Малайзии и Гонконге, чтобы обеспечить оплату между клиентами и компанией.

7. Дипломатические связи

Северная Корея использует своих дипломатов, для того чтобы открывать многочисленные банковские счета за границей.

Это могут быть личные банковские счета, счета на имя членов их семей или счета подставных компаний.

Например, Ким Хол-сам, представитель Daedong Credit Bank в одной из провинций Китая, находится под подозрением правительства США.

Ким открыл по меньшей мере восемь счетов на территории материкового Китая и в Гонконге на собственное имя и четыре счета на подставные компании.

Эти счета использовались для многомиллионных транзакций.

8. Продажи оружия

Северная Корея продолжает поставлять оружия и предоставлять услуги военного обучения за рубежом, несмотря на эмбарго ООН.

В частности, это касается стран Африки и Ближнего Востока.

Согласно данным ООН среди покупателей северокорейского оружия и услуг такие страны, как Ангола, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Мозамбик, Намибия, Сирия, Уганда, Танзания, Бенин, Ботсвана, Мали и Зимбабве.