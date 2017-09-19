Сделка по Ирану позорна для США - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал позорной для Америки сделку по Ирану.

"Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН во вторник.

По его словам, "это позор для США".

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон заплатит высокую цену, если президент США выйдет из соглашения по атому.

"Выход из этого соглашения будет сопряжен с большими издержками для США, и я не думаю, что американцы готовы заплатить такую высокую цену за то, что им не принесет пользы", - сказал Х.Рухани в интервью американскому телеканалу CNN.