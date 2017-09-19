США терпеливы, но готовы уничтожить КНДР, если она будет угрозой для Вашингтона или его союзников - Трамп

"США обладают огромной мощью и терпением, однако если нас заставят защищать себя и союзников, выбора у нас не будет, кроме того, чтобы полностью уничтожить Северную Корею", - сказал он.

"Ракетчик" (лидер КНДР - ИФ) сейчас запустил себя на самую убийственную миссию для себя и своего режима", - продолжил американский лидер.

Он выразил надежду на то, что "это (военный ответ- ИФ) не потребуется. "И для этого вот как раз создали ООН и именно для этого должна работать она", - заявил Д.Трамп с трибуны Организации.

"Сейчас наступило время, чтобы в Северной Корее поняли, что денуклеаризация - это единственное приемлемое будущее", - подчеркнул президент США, назвав программу Пхеньяна по созданию ядерного оружия и баллистических ракет "бездумной".