Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 сентября 2017 года

Политика

Совместные военные учения «Запад-2017» России и Белоруссии обнажили разногласия между двумя союзниками. Вероятно, президенты двух стран даже встретятся друг с другом во время учений, хотя Кремль отрицает наличие проблем.

Россия и Китай в понедельник начали совместные военные учения на Дальнем Востоке. Это дает возможность Москве продемонстрировать свои партнерские отношения с Пекином и военную мощь на фоне проведения Генассамблеи ООН.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, планирует предъявить обвинение Полу Манафорту, экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа.

В своем первом обращении к Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп попытается объяснить другим странам, как националистические принципы внешней политики могут стать основой для международного сотрудничества.

Экономика

Спустя 10 лет после начала финансового кризиса Федеральная резервная система США (ФРС) готовится предпринять последний шаг для прекращения стимулирования экономики - начать сокращение активов на своем балансе. Ранее центробанки еще не сталкивались с такой задачей.

ФРС должна в среду объявить о сворачивании активов на своем балансе. Но неясно, каким будет целевой размер ее портфеля активов.

Размер активов нефтяного фонда Норвегии впервые превысил $1 трлн. Это достижение подчеркивает феноменальный успех крупнейшего в мире суверенного фонда.

Индустрия

Инвесторы-активисты, которым принадлежит 15,1% акций швейцарской химической компании Clariant, пригрозили проголосовать против ее слияния с американской Huntsman, если она не рассмотрит другие варианты. В результате сделки может быть создана компания с рыночной капитализацией около $14 млрд.

Стремление Northrop Grumman приобрести производителя ракет Orbital ATK отражает конкуренцию среди военно-промышленных компаний за превосходство в космосе.

Автомобили

Автопроизводители стали подавать значительно больше заявок на патенты в США . Это происходит на фоне их конкуренции с компаниями из Кремниевой долины, разрабатывающими технологии для самоуправляемых автомобилей. В число их инноваций входят, например, снимаемое рулевое колесо и дроны, определяющие местоположение пассажиров самоуправляемых такси.

Энергоресурсы

Нефть немного подорожала во вторник утром благодаря надеждам инвесторов на то, что ОПЕК продлит соглашение о сокращении добычи до конца 2018 г.

Атомная электростанция, которую «Росатом» строит в Белоруссии у границы с Литвой, вызывает беспокойство у жителей последней. Они помнят катастрофу, которая произошла в Чернобыле. Около трети жителей Литвы живут в радиусе 100 км от этой АЭС.

Сырьевой трейдер Vitol увеличил займы госкомпаниям в Казахстане в обмен на поставки нефти до $5 млрд. Компания все активнее финансирует испытывающие проблемы нефтедобывающие страны.

Финансы

Deutsche Bank снова стал главным кредитором девелоперских проектов в Нью-Йорке. Он сосредоточился на них, чтобы укрепить свой бизнес в США.

Несколько иностранных страховщиков готовятся продать крупные доли в своих малазийских подразделениях из-за новых требований центробанка страны. Они могут продать активы на $3 млрд.

Власти США начали уголовное расследование хакерской атаки на бюро кредитных историй Equifax и кражи у него персональных данных 143 млн американцев. Кроме того, три топ-менеджера Equifax подозреваются в инсайдерской торговле акциями компании перед тем, как она объявила об атаке.

Выяснилось, что у Equifax еще в марте произошел инцидент, из-за которого она наняла экспертов по кибербезопасности. Но компания утверждает, что это не связано с масштабной хакерской атакой на нее в мае.

Точка зрения

Дикая волатильность биткойнов показывает истину - возможно, на самом деле они не стоят ничего, пишет колумнист WSJ Джеймс Макинтош.

Технологии

Председатель совета директоров Cisco Systems Джон Чемберс покинет компанию в этом году. Он руководил Cisco более 20 лет, поэтому вместе с ним уходит целая эпоха.

Хоть предзаказ на iPhone X можно будет сделать только с конца октября, все равно ожидается нехватка этих смартфонов. Отчасти это тонкий расчет Apple, но в то же время это связано со сложностью процесса производства.

Google хочет позволить конкурентам бороться с ней на аукционах за рекламные слоты, находящиеся выше результатов поиска. Так она надеется удовлетворить антимонопольных регуляторов ЕС.

На первый взгляд Румыния не кажется благоприятным местом для возникновения технологических стартапов. Но наличие хорошо образованных сотрудников, внушительный внутренний рынок и членство в ЕС делают страну перспективным направлением для инвестиций в технологическом секторе.

Потребительский рынок

Американский ритейлер Toys ‘R' Us подал заявление о банкротстве и защите от кредиторов. Компания долгое время доминировала на рынке игрушек, но тоже пострадала из-за появления онлайн-торговли.

Инвестор-активист Нельсон Пелтц усилил давление на Procter & Gamble, призвав ее акционеров проголосовать за то, чтобы он получил место в совете директоров компании.

Новый гендиректор Expedia Марк Окерстром планирует ускорить расширение бизнеса компании за пределами США. Он сменил на этом посту Дару Хосровшахи, который возглавил Uber.