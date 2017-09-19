ЕС усилит контроль финансовых компаний Британии

Европейская комиссия собирается предложить ввести более строгий контроль над иностранными финансовыми компаниями, которые ведут бизнес в ЕС, что позволит расширить контроль европейских регуляторов над Лондоном, крупнейшим финансовым центром Европы, после того, как Британия покинет блок, пишет Reuters.

Это предложение будет охватывать все финансовые отрасли, которые работают в ЕС в рамках так называемого режима эквивалентности, - система, в соответствии с которой Брюссель предоставляет доступ фирмам, не входящим в ЕС, которые соответствуют правилам, аналогичным правилам блока.

После Brexit эквивалентность рассматривается как наиболее вероятная схема для регулирования деятельности британских фирм в ЕС, хотя сектор финансовых услуг страны продвигает более легкий доступ к внутреннему рынку континента.

Согласно проекту законодательного предложения, который есть в распоряжении Reuters, руководители ЕС повысят свои полномочия по мониторингу для всех иностранных финансовых услуг, на которые распространяются решения об эквивалентности.

Это будет дополнять предыдущие шаги по усилению проверок конкретных видов деятельности, таких как клиринг, что уже привело в ярость Британию.

Регуляторы ЕС должны будут регулярно контролировать режимы внешнего финансового регулирования и сообщать Европейской комиссии о возможных обстоятельствах, которые могут потребовать изменений или быстрого отзыва решения об эквивалентности.

В настоящий момент регулярные проверки ожидаются только для некоторых отраслей финансовых услуг.

Регулирующие органы будут контролировать "нормативные, надзорные, правоприменительные и рыночные изменения" в других странах с нормами финансового сектора, эквивалентными ЕС.

В некоторых случаях надзорные органы ЕС также могут запрашивать "инспекции на месте" в рамках скоординированного мониторинга с иностранными регулирующими органами, говорится в проекте документа.

Парижское Европейское управление по ценным бумагам и рынкам получит больше ресурсов, потому что ему необходимо будет контролировать больше иностранных режимов регулирования.

До сих пор ЕС принимал решения, которые позволили бы обеспечить статус эквивалентности для различных подходящих иностранных секторов, начиная от кредитных рейтинговых агентств и бухгалтерского учета до инвестиционных и страховых компаний.

США, Китай, Япония, Канада и Южная Корея входят в число стран, достигших соглашений об эквивалентности с ЕС для конкретных финансовых секторов.

Законодательное предложение ЕК, которое, как ожидается, будет опубликовано в среду, потребует одобрения стран ЕС и европейских законодателей.