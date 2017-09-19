Финансовые новости
- |
- 19.09.17
- |
- 21:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕС усилит контроль финансовых компаний Британии
17:20 19.09.2017 |
Европейская комиссия собирается предложить ввести более строгий контроль над иностранными финансовыми компаниями, которые ведут бизнес в ЕС, что позволит расширить контроль европейских регуляторов над Лондоном, крупнейшим финансовым центром Европы, после того, как Британия покинет блок, пишет Reuters.
Это предложение будет охватывать все финансовые отрасли, которые работают в ЕС в рамках так называемого режима эквивалентности, - система, в соответствии с которой Брюссель предоставляет доступ фирмам, не входящим в ЕС, которые соответствуют правилам, аналогичным правилам блока.
После Brexit эквивалентность рассматривается как наиболее вероятная схема для регулирования деятельности британских фирм в ЕС, хотя сектор финансовых услуг страны продвигает более легкий доступ к внутреннему рынку континента.
Согласно проекту законодательного предложения, который есть в распоряжении Reuters, руководители ЕС повысят свои полномочия по мониторингу для всех иностранных финансовых услуг, на которые распространяются решения об эквивалентности.
Это будет дополнять предыдущие шаги по усилению проверок конкретных видов деятельности, таких как клиринг, что уже привело в ярость Британию.
Регуляторы ЕС должны будут регулярно контролировать режимы внешнего финансового регулирования и сообщать Европейской комиссии о возможных обстоятельствах, которые могут потребовать изменений или быстрого отзыва решения об эквивалентности.
В настоящий момент регулярные проверки ожидаются только для некоторых отраслей финансовых услуг.
Регулирующие органы будут контролировать "нормативные, надзорные, правоприменительные и рыночные изменения" в других странах с нормами финансового сектора, эквивалентными ЕС.
В некоторых случаях надзорные органы ЕС также могут запрашивать "инспекции на месте" в рамках скоординированного мониторинга с иностранными регулирующими органами, говорится в проекте документа.
Парижское Европейское управление по ценным бумагам и рынкам получит больше ресурсов, потому что ему необходимо будет контролировать больше иностранных режимов регулирования.
До сих пор ЕС принимал решения, которые позволили бы обеспечить статус эквивалентности для различных подходящих иностранных секторов, начиная от кредитных рейтинговых агентств и бухгалтерского учета до инвестиционных и страховых компаний.
США, Китай, Япония, Канада и Южная Корея входят в число стран, достигших соглашений об эквивалентности с ЕС для конкретных финансовых секторов.
Законодательное предложение ЕК, которое, как ожидается, будет опубликовано в среду, потребует одобрения стран ЕС и европейских законодателей.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
|Почему Фирташа таки посадят в США
|Руководитель НБУ Яков Смолий: Депозиты не должны быть основным источником доходов украинцев
|Порошенко: Сенат США одобрил выделение $500 млн и летальное оружие для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сделка по Ирану позорна для США - Трамп
|США терпеливы, но готовы уничтожить КНДР, если она будет угрозой для Вашингтона или его союзников - Трамп
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 сентября 2017 года
|ЕС усилит контроль финансовых компаний Британии
|Объем активов Государственного пенсионного фонда Норвегии впервые превысил $1 трлн
|США готовы разместить в Южной Корее ядерное оружие
Это интересно
|Немецкая марка с китайским капиталом создала пятиметровый электрокар
|Mercedes запустит в серию кроссовер на водороде и батарейках
|Мошенники во главе с уроженцем Марокко за 3 года выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти $0,5 млн на покупку земли в Украине
|The Pirate Bay уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей
|Китайская Chery представила первый кроссовер для Европы
|Электрические Мерседесы будут заряжаться за пять минут
|В Гарварде вручили Шнобелевские премии - за исследования о "жидких" котах и музыкальном инструменте диджериду