Объем активов Государственного пенсионного фонда Норвегии впервые превысил $1 трлн

Объем активов Государственного пенсионного фонда Норвегии, крупнейшего в мире суверенного фонда благосостояния, впервые превысил $1 трлн.

Норвежский госфонд, который также называют Нефтяным фондом, был создан в 1996 году для управления нефтяными доходами государства с целью создания резерва для будущих поколений. С 2002 года объем активов фонда вырос в 13 раз.

"Во вторник, 19 сентября 2017 года, объем активов превысил отметку в $1 трлн", - говорится в сообщении фонда.

Активы фонда быстро увеличивались в 2017 году на фоне укрепления основных мировых валют относительно доллара США, а также подъема фондовых рынков, пишет газета The Wall Street Journal.

"Достижение отметки в $1 трлн является важным этапом, и рост объема активов фонда был ошеломительным", - отмечает Ингве Слингстад, глава Norges Bank Investment Management, отвечающего за управление пенсионным фондом.

Предполагалось, что создание суверенного инвестфонда, активы которого инвестируются в финансовые инструменты за рубежом, позволит правительству страны иметь некоторое пространство для маневра в бюджетной политике в периоды снижения цен на нефть или спада в экономике.

В настоящее время примерно половину активов фонда составляют доходы от инвестиций, порядка 45% - вливания средств, получаемых государством от продажи нефти и газа, остальное - доходы от колебаний валютных курсов, пишет газета Financial Times.

По данным FT, во вторник объем активов фонда достиг 7,811 трлн норвежских крон ($1,001 трлн).

Госфонду принадлежит около 1,3% всех акций в мире. Наибольшую долю в акциях фонда составляют бумаги Nestle SA и Apple Inc. Самый значительный доход фонду в апреле-июне принесли бумаги Nestle, Tencent и Novartis, самые большие потери - акции GE, AT&T и IBM.

Во втором квартале 2017 года доходность инвестиций фонда составила 2,6%.