Финансовые новости
- |
- 19.09.17
- |
- 21:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Объем активов Государственного пенсионного фонда Норвегии впервые превысил $1 трлн
14:16 19.09.2017 |
Объем активов Государственного пенсионного фонда Норвегии, крупнейшего в мире суверенного фонда благосостояния, впервые превысил $1 трлн.
Норвежский госфонд, который также называют Нефтяным фондом, был создан в 1996 году для управления нефтяными доходами государства с целью создания резерва для будущих поколений. С 2002 года объем активов фонда вырос в 13 раз.
"Во вторник, 19 сентября 2017 года, объем активов превысил отметку в $1 трлн", - говорится в сообщении фонда.
Активы фонда быстро увеличивались в 2017 году на фоне укрепления основных мировых валют относительно доллара США, а также подъема фондовых рынков, пишет газета The Wall Street Journal.
"Достижение отметки в $1 трлн является важным этапом, и рост объема активов фонда был ошеломительным", - отмечает Ингве Слингстад, глава Norges Bank Investment Management, отвечающего за управление пенсионным фондом.
Предполагалось, что создание суверенного инвестфонда, активы которого инвестируются в финансовые инструменты за рубежом, позволит правительству страны иметь некоторое пространство для маневра в бюджетной политике в периоды снижения цен на нефть или спада в экономике.
В настоящее время примерно половину активов фонда составляют доходы от инвестиций, порядка 45% - вливания средств, получаемых государством от продажи нефти и газа, остальное - доходы от колебаний валютных курсов, пишет газета Financial Times.
По данным FT, во вторник объем активов фонда достиг 7,811 трлн норвежских крон ($1,001 трлн).
Госфонду принадлежит около 1,3% всех акций в мире. Наибольшую долю в акциях фонда составляют бумаги Nestle SA и Apple Inc. Самый значительный доход фонду в апреле-июне принесли бумаги Nestle, Tencent и Novartis, самые большие потери - акции GE, AT&T и IBM.
Во втором квартале 2017 года доходность инвестиций фонда составила 2,6%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
|Почему Фирташа таки посадят в США
|Руководитель НБУ Яков Смолий: Депозиты не должны быть основным источником доходов украинцев
|Порошенко: Сенат США одобрил выделение $500 млн и летальное оружие для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сделка по Ирану позорна для США - Трамп
|США терпеливы, но готовы уничтожить КНДР, если она будет угрозой для Вашингтона или его союзников - Трамп
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 сентября 2017 года
|ЕС усилит контроль финансовых компаний Британии
|Объем активов Государственного пенсионного фонда Норвегии впервые превысил $1 трлн
|США готовы разместить в Южной Корее ядерное оружие
Это интересно
|Немецкая марка с китайским капиталом создала пятиметровый электрокар
|Mercedes запустит в серию кроссовер на водороде и батарейках
|Мошенники во главе с уроженцем Марокко за 3 года выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти $0,5 млн на покупку земли в Украине
|The Pirate Bay уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей
|Китайская Chery представила первый кроссовер для Европы
|Электрические Мерседесы будут заряжаться за пять минут
|В Гарварде вручили Шнобелевские премии - за исследования о "жидких" котах и музыкальном инструменте диджериду