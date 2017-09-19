МВФ: объем взяток в мире составляет до $2 трлн в год

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард пообещала усилить борьбу с коррупцией. Выступая на конференции в вашингтонском Институте имени Брукингса, она обозначила новые шаги по борьбе с этой мировой проблемой.

По словам Лагард, никого сейчас не удивляет, что должностные лица берут взятки, а некоторые компании стремятся их им предложить. Согласно оценке МВФ, ежегодный объем взяток во всем мире составляет от $1,5 до $2 триллионов. Это приблизительно 2% от мирового объема ВВП. "Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким", - заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда.

Кристин Лагард отметила, что фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством. МВФ также обращат внимание на международных частных игроков, которые влияют на общественных деятелей, - отметила глава фонда.

"Частные игроки могут генерировать коррупцию посредством взяток, а также способствовать ей опосредованно, например, путем отмывания денег и уклонения от налогов", - объяснила Лагард. Для достижения лучшего результата в борьбе с коррупцией нужно признать практические реалии проблемы и нацелиться на разные пути ее решения, - считают в фонде.