За неделю Индия и Китай пришли к мирному соглашению, после того как армии обеих стран стояли друг против друга на плато Доклам более двух месяцев.

Противостояние Индии-Бутана-Китая началось 16 июня, когда индийские солдаты заметили, как ведется строительная деятельность на спорной территории на плато Доклам. Китайские рабочие, казалось, строили дорогу, которая позволила бы Китаю расширить свое влияние дальше на территорию, на которую претендует Бутан, тем самым давая Пекину возможность сократить территории на северо-востоке Индии.

Индии ответила незамедлительно. Правительство направило войска в Бутан, чтобы остановить дорожно-строительные работы, требуя восстановления статуса-кво. Как пояснил министр иностранных дел Индии: «Причиной наших проблем являются действия Китая в тех местах, которые имеют значение для определения границы между Индией, Китаем и Бутаном и создание баланса между Индией и Китаем в секторе Сикким».

Сушма Сварай добавил, что «диалог - это единственный выход из противостояния в ситуации вокруг Доклама... и это следует рассматривать в контексте двусторонних отношений».

Китай, со своей стороны, потребовал от Индии безоговорочно отказаться от плато Доклам до того, как будут проведены какие-либо значимые двусторонние переговоры, а государственные СМИ начали кампанию, время от времени угрожающую войной и напоминающую о конфликте между двумя странами в 1962 году и унизительном поражении Индии. Нью-Дели был ответственен за то, чтобы справиться с кризисом, отказываясь участвовать в эскалации конфликта враждебной риторикой и не теряя нервов. Напряженность продолжала расти до 26 августа, когда было достигнуто взаимопонимание с выводом индийских войск и прекращением строительства китайской дороги в этом районе.

История вопроса

Вторжения с обеих сторон на территорию вдоль линии фактического контроля происходят довольно часто, поскольку стороны не могут договориться по поводу точного прохождения линии.

В 2014 г. 500 китайских солдат вторглись на приграничную территорию и потребовали от Индии остановить строительство оросительного канала, заявив, что работы ведутся на территории, принадлежащей Китаю. Около тысячи солдат с каждой стороны расположились друг против друга, противостояние длилось несколько дней, пока стороны не договорились отвести войска.

Несмотря на поведение обеих сторон, оправдывающее разъединение, саммит БРИКС сыграл ключевую роль в конечном результате, так как представители Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки отправились в Сямэнь в начале сентября. Индийскому премьер-министру Нарендре Моди было бы трудно оправдать свое присутствие на саммите, когда индийские и китайские войска столкнулись друг с другом на границе. И для китайского президента Си Цзиньпина, стремящегося представить себя в качестве мирового государственного лидера, отсутствие Индии означало бы начало конца БРИКС, что подорвало бы репутацию Си в преддверии съезда Компартии в октябре.

Поскольку действие переместилось в Сямэнь на саммит БРИКС, Индия подчеркнула свое недовольство тем как государства-члены БРИКС занимались проблемой терроризма во время предыдущего саммита в Гоа. Несмотря на то, что Индия сделала тему терроризма приоритетной задачей, Китай не только препятствовал попыткам Индии включить названия террористических групп в Пакистане, такие как LeT и JeМ в 2016 году в декларацию БРИКС, но открыто защищал Пакистан после саммита, заявив, что он выступает против того, чтобы связать любую страну или религию с террором и попросил мировое сообщество признать «большие жертвы» Пакистана.

Удивительно, что в этом году в декларации БРИКС упомянуты LeT и JeM наряду с Восточно-Туркестанским исламским движением и Исламским движением Узбекистана, подтверждая договоренности, достигнутые на саммите «Сердце Азии-2016».

Это соглашение было не просто подтверждением того, что государства-члены БРИКС сталкиваются с общими угрозами в форме терроризма, но также отдают дань неизменной позиции Индии по этому вопросу. Китай предупредил Моди не поднимать вопросы терроризма на саммите БРИКС, но Индия постаралась включить их в повестку дня. Перечислив террористические организации в Пакистане, в декларации Сямыня было подчеркнуто изменение региональных реалий для Пакистана, привыкших использовать Китай в качестве щита против глобального давления на террор.

Моди и Си заявили о попытке отойти от напряженности, порожденной недолговечным противостоянием Доклама, сумев создать единый фронт на саммите БРИКС. Они согласились с тем, что ситуации, связанные с плато Доклам, не должны повторяться, наметив новые механизмы для укрепления соглашений о пограничной безопасности, которые реализовывались в прошлом, и указали на необходимость более тесной связи между системой обороны и безопасности. Обе страны также стремились к сближению на глобальном уровне, подчеркивая свои позиции, противостоящие экономическому протекционизму, которые поддерживала администрация Трампа, и страны БРИКС привержены «открытой и всеобъемлющей» многосторонней торговой системе.

После разрешения ситуации с Докламом и демонстрации единства на саммите БРИКС, чувство равновесия вернулось к китайско-индийским отношениям. Но основные силы, формирующие эти отношения - структурная, внутренняя политика - продолжают создавать почву для мрачного прогноза. Индия и Китай управляются националистическими лидерами, которые хотят сформировать глобальную политику, чтобы служить своим национальным интересам. И Китай, не обращающий внимания на Индию, лишается друзей в Индии и продолжает укреплять мнение о том, что он намерен бросить вызов росту Индии. Нью-Дели будет внимательно следить за тем, приведется ли декларация БРИКС о террористических группах, таких как LeT и JeM, в исполнение уже в октябре, когда вопрос о объявлении главы JeM Масуда Ажара мировым террористом, скорее всего, будет рассмотрен Совбезом ООН.

Присутствие Индии могло спасти группу БРИКС в этом году, но повестка дня внушает мало доверия, учитывая серьезные различия между странами-членами по целому ряду экономических вопросов. И пока мировая экономика переживает сложную фазу, практически не было реальной реформы архитектуры мирового управления. Помимо Китая и Индии, оставшиеся три государства-члена БРИКС проходят через экономический спад.

Неудивительно, что президент Китая призывает к расширению БРИКС, в своей основной речи на церемонии открытия саммита он заявил: «Мы должны продвигать подход сотрудничества «БРИКС Плюс» и строить открытую и диверсифицированную сеть партнерских отношений в целях развития, чтобы придти к более развивающемуся рынку и развивающимся странам, участвующим в наших совместных усилиях по налаживанию сотрудничества».

Декларация БРИКС также призвала к расширению экономического сотрудничества за рамками блока из пяти членов, включая Египет, Мексику и Таиланд, тем не менее, остается некое препятствие. Даже с пятью членами, платформа борется с балансированием Китая. ВВП Китая на 2016 год был вдвое выше, чем у четырех других стран-членов. За счет привлечения других стран, которыми он мог бы управлять, доминирование Китая могло быть абсолютным.

Индия могла бы ловко использовать саммит БРИКС в разрешении кризиса с плато Доклама. БРИКС предоставляет Индии платформу для того, чтобы Китай участвовал на многосторонней основе, а также сотрудничал с другими членами по вопросам, представляющим общий интерес. БРИКС для Индии сегодня стал инструментом управления внешними факторами - положительными и отрицательными - экспоненциального роста Китая. Следовательно, успех и неудача группировки зависит от того как Индия и Китай управляют двусторонними отношениями.

Нет никакой гарантии, что на оспариваемой китайско-индийской границе не вспыхнут снова очередные конфликты, если политические отношения останутся напряженными.