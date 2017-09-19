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Еврокомиссия проверит Ryanair на предмет нарушения прав пассажиров
08:15 19.09.2017 |
Еврокомиссия проверит авиакомпанию Ryanair на предмет возможного нарушения прав пассажиров. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября, после того, как на минувшей неделе ирландский низкобюджетный перевозчик сообщил, что до конца октября будет отменять ежедневно до 50 рейсов (суммарно - около 2100).
В Брюсселе разъяснили, что авиакомпании, работающие в Европе, должны соблюдать действующие правила. В случае отмены внутриевропейских рейсов пассажиры имеют право на крупные компенсации - от 250 до 400 евро. По словам главы Ryanair Майкла О'Лири, данная мера скажется на репутации перевозчика, а также приведет к убыткам в размере 25 миллионов евро. Независимые эксперты полагают, что сумма будет больше - почти 35 миллионов.
О'Лири отверг предположения, что массовая отмена рейсов связана с увольнением большого числа пилотов. Руководитель компании при этом указал, что причина аннулирования полетов кроется в отпусках летчиков, забастовках авиадиспетчеров и плохой погоде. Однако конкурент Ryanair на рынке дешевых полетов, норвежская авиакомпания Norwegian, заявила, что переманила в свои ряды около 140 пилотов, ранее работавших на ирландское предприятие. По данным ирландской газеты Irish Independent, проблемы с персоналом у Ryanair действительно есть, и они стали предлагать новым пилотам в качестве бонуса разовую выплату при устройстве на работу в размере 10 тысяч евро.
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