США отправляют в Афганистан дополнительно 3 000 солдат

США дополнительно отправят в Афганистан более 3 000 солдат. Большинство из них уже вылетели в пункт назначения, заявил во вторник, 19 сентября, министр обороны США Джим Мэттис. На территории Афганистана уже находятся около 11 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются стабилизацией обстановки в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявив, что контингент американских войск в Афганистане будет увеличен, потребовал, чтобы и другие страны также расширили свое военное присутствие в азиатской стране. В минувшие выходные дни на встрече, состоявшейся в столице Албании Тиране, начальники штабов 29 стран - членов НАТО признали необходимость увеличения военных отрядов, однако окончательное решение будет принято не ранее следующего заседания в октябре. В Берлине заявили, что расширение военного присутствия бундесвера в Афганистане не планируется.

Солдаты армии США находятся в Афганистане 16 лет. Помимо прочего, они принимают участие в миссии НАТО "Решительная поддержка". После усиления позиций радикально-исламистского движения "Талибан" ситуация в стране вновь сильно усложнилась. По данным военных, под контролем повстанцев находится около 11 процентов Афганистана. Еще за треть территорий ведутся бои.