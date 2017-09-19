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США отправляют в Афганистан дополнительно 3 000 солдат
08:06 19.09.2017 |
США дополнительно отправят в Афганистан более 3 000 солдат. Большинство из них уже вылетели в пункт назначения, заявил во вторник, 19 сентября, министр обороны США Джим Мэттис. На территории Афганистана уже находятся около 11 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются стабилизацией обстановки в стране.
Ранее президент США Дональд Трамп, объявив, что контингент американских войск в Афганистане будет увеличен, потребовал, чтобы и другие страны также расширили свое военное присутствие в азиатской стране. В минувшие выходные дни на встрече, состоявшейся в столице Албании Тиране, начальники штабов 29 стран - членов НАТО признали необходимость увеличения военных отрядов, однако окончательное решение будет принято не ранее следующего заседания в октябре. В Берлине заявили, что расширение военного присутствия бундесвера в Афганистане не планируется.
Солдаты армии США находятся в Афганистане 16 лет. Помимо прочего, они принимают участие в миссии НАТО "Решительная поддержка". После усиления позиций радикально-исламистского движения "Талибан" ситуация в стране вновь сильно усложнилась. По данным военных, под контролем повстанцев находится около 11 процентов Афганистана. Еще за треть территорий ведутся бои.
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