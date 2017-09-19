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Дональд Трамп представил план реформирования ООН
07:42 19.09.2017 |
Президент США Дональд Трамп представил план реформирования Организации Объединенных Наций. По его словам, эта организация не использует весь свой потенциал из-за бюрократизма и неэффективного управления. "ООН должна уделять больше внимания людям и меньше - бюрократии", - заявил глава Белого дома в понедельник, 18 сентября, на открытии форума по реформированию ООН в Нью-Йорке.
С 2000 года число сотрудников ООН увеличилось вдвое, а бюджет организации вырос на 140 процентов, отметил далее Трамп. "Мы не видим результатов, соответствующих этим вложениям. ООН нужно восстановить доверие людей по всему миру", - добавил президент США.
Предложенную Вашингтоном декларацию по реформе ООН, в которой говорится, что эта структура должна работать "эффективнее и производительнее", поддержали 126 государств. Постпред США при ООН Ники Хейли призвала остальные 67 стран также присоединиться к состоящему из 10 пунктов документу.
Генсек ООН поддержал инициативу США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал декларацию США, согласившись с утверждением, что с бюрократией в ОООН необходимо бороться. После вступления в должность в конце 2016 года он заявил о готовности провести структурные реформы внутри организации, которые, среди прочего, предусматривают и сокращения бюджета. По его инициативе расходы на авиационные перевозки сотрудников ООН в 2017-2018 годах будут сокращены на 15 процентов.
США являются крупнейшим финансовым спонсором ООН - ежегодно Вашингтон оплачивает 28,5 процента расходов на миротворческие операции ООН, общий бюджет которых составляет 7,3 млрд долларов, и 22 процента текущих расходов объемом 5,4 миллиарда евро. Дональд Трамп неоднократно упрекал Организацию Объединенных Наций в недостаточной эффективности и расточительном расходовании денег налогоплательщиков. В июне Генассамблея ООН под давлением со стороны Белого дома проголосовала за сокращение на 600 млн ежегодного бюджета на миротворческие миссии, объем которого составляет около 8 млрд долларов.
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