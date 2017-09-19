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Венесуэльская валюта опустилась до уровня 24,4 тыс боливаров за доллар на "черном рынке"
07:37 19.09.2017 |
Курс доллара США на "черном рынке" Венесуэлы в понедельник достиг показателя в 24,4 тысячи боливаров при официальном курсе DICOM в 11,3 тысячи, сообщает портал Dolar Today.
В начале августа курс американской валюты на "черном рынке" составлял 14,7 тысячи боливаров. Таким образом, чуть более чем за месяц он опустился на 66%.
Падение боливара происходит на фоне нестабильной внутриполитической ситуации в стране, вызванной началом работы национального учредительного собрания. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.
В свою очередь президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.
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