Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 сентября 2017 года

У американских властей растет беспокойство по поводу роли Facebook в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. В воскресенье компания предоставила им дополнительную информацию о рекламе, приобретенной российскими аккаунтами во время президентской гонки.

Некоторым представителям Белого дома и предвыборного штаба Дональда Трампа трудно оплачивать услуги юристов, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Поэтому им приходится создавать специальные фонды и искать другие источники финансирования.

Пока «Исламское государство» (запрещено в России) теряет свои оставшиеся позиции в Сирии, правительственные и российские силы с одной стороны и поддерживаемые США курды и повстанцы с другой стороны стремятся улучшить свои позиции перед переговорами по урегулированию конфликта в стране.

К первому выступлению президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН во вторник будет приковано всеобщее внимание на фоне многочисленных политических кризисов в мире.

Экономика

Суверенный долг развивающихся стран удвоился до $11,7 млрд за последние 10 лет. Однако их риск снизился, так как они стали чаще выпускать облигации, номинированные в национальной валюте и имеющие больший срок погашения.

Ожидается, что Федеральная резервная система США в среду не станет повышать процентные ставки и продолжит ждать более явного ускорения инфляции.

Надежды на устойчивый экономический бум в Индии не оправдались, и с начала 2016 г. рост ВВП страны замедляется. Это создает проблемы правительству премьер-министра Нарендры Моди.

Индустрия

Военно-промышленная компания Northrop Grumman приобретет конкурента Orbital ATK за $7,8 млрд на фоне консолидации отрасли.

Производитель алюминия Sapa снова откроет свой завод в Уэльсе благодаря росту спроса со стороны производителей электромобилей. Она будет поставлять металл для выпуска гибридных лондонских кэбов.

Автомобили

Автомобили все больше связаны с интернетом, поэтому эксперты по кибербезопасности предупреждают о росте угрозы хакерских атак.

Дизельные автомобили загрязняют окружающую среду сильнее, чем считалось ранее, выявило исследование Transport & Environment. Эта организация обвиняет европейских регуляторов в том, что их правила продолжают отдавать предпочтение дизельным, а не бензиновым автомобилям.

Энергоресурсы

Из-за ураганов «Харви» и «Ирма» в США значительно сократилось производство бензина. Но благодаря этому цены на него выросли, а маржа нефтеперерабатывающих компаний увеличилась.

Американский рынок нефтяных фьючерсов снова стал крупнейшим в мире, обойдя лондонский впервые с 2014 г. Сумма открытых позиций по нефти WTI стала больше, чем по Brent на фоне восстановления добычи сланцевой нефти в США.

Низкая волатильность на нефтяном рынке заставляет трейдеров использовать стратегии, позволяющие им заработать на небольших колебаниях цен. Но в случае резкого изменения цен трейдеры рискуют понести крупные убытки.

Финансы

Китай хочет полностью запретить торговлю биткойнами, а не только на биржах. Это станет проверкой того, насколько децентрализованная система виртуальной валюты защищает ее от давления властей.

Китайские регуляторы пытаются остановить бум на инвестиции в финансово-технологическом секторе, усиливая давление на отрасль.

Китайский онлайн-страховщик ZhongAn Online Property & Casualty Insurance планирует привлечь до $1,5 млрд в ходе IPO. Компания, которую поддерживает Alibaba, может быть оценена примерно в $10 млрд.

Bank of America закрыл почти 1600 отделений после финансового кризиса. Раньше его стратегией было «чем больше, тем лучше», но теперь он хочет сосредоточиться на работе в густонаселенных районах.

Британские регуляторы готовятся провести антимонопольное расследование в отрасли инвестиционного консалтинга.

Технологии

Новые дорогие iPhone X и Samsung Galaxy Note 8 позволят проверить экономическую теорию о демонстративном потреблении. Согласно ей, спрос на некоторые продукты может вырасти благодаря заоблачным ценам.

Брюссель недоволен тем, что Вашингтон до сих пор не назначил чиновников, которые должны наблюдать за выполнением соглашения о передаче персональных данных из Евросоюза в США.

Корпоративный мессенджер Slack привлек $250 млн инвестиций, в том числе от SoftBank. Благодаря этому он теперь оценен в $5,1 млрд.

Google запустила новый сервис мобильных платежей Tez в Индии. Он будет конкурировать с популярным мобильным кошельком Paytm, который поддерживают Alibaba и SoftBank.

Возможная кража хакерами данных 143 млн американцев у бюро кредитных историй Equifax шокировала отрасль. Предполагается, что хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении, но многое остается неизвестным.

Медиабизнес

Snap по просьбе Саудовской Аравии заблокировала в стране доступ к контенту катарского канала Al Jazeera на своей платформе.

Потребительский рынок

Продажи китайского национального алкогольного напитка байцзю восстанавливаются на фоне приближения конгресса Коммунистической партии КНР. В предыдущие годы рынок переживал спад, так как председатель КНР Си Цзиньпин, придя к власти, стал бороться с проведением банкетов за счет государства. Но теперь ситуация в стране изменилась.

Менеджмент

Число заявок на обучение по программам MBA в США снижается третий год подряд.

Компании не планируют значительно увеличивать зарплаты своих сотрудников в 2018 г., показал опрос Aon Hewitt. При этом они намерены выделять больше средств именно на бонусы за достижение высоких результатов.