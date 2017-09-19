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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 сентября 2017 года
21:24 18.09.2017 |
У американских властей растет беспокойство по поводу роли Facebook в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. В воскресенье компания предоставила им дополнительную информацию о рекламе, приобретенной российскими аккаунтами во время президентской гонки.
Некоторым представителям Белого дома и предвыборного штаба Дональда Трампа трудно оплачивать услуги юристов, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Поэтому им приходится создавать специальные фонды и искать другие источники финансирования.
Пока «Исламское государство» (запрещено в России) теряет свои оставшиеся позиции в Сирии, правительственные и российские силы с одной стороны и поддерживаемые США курды и повстанцы с другой стороны стремятся улучшить свои позиции перед переговорами по урегулированию конфликта в стране.
К первому выступлению президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН во вторник будет приковано всеобщее внимание на фоне многочисленных политических кризисов в мире.
Экономика
Суверенный долг развивающихся стран удвоился до $11,7 млрд за последние 10 лет. Однако их риск снизился, так как они стали чаще выпускать облигации, номинированные в национальной валюте и имеющие больший срок погашения.
Ожидается, что Федеральная резервная система США в среду не станет повышать процентные ставки и продолжит ждать более явного ускорения инфляции.
Надежды на устойчивый экономический бум в Индии не оправдались, и с начала 2016 г. рост ВВП страны замедляется. Это создает проблемы правительству премьер-министра Нарендры Моди.
Индустрия
Военно-промышленная компания Northrop Grumman приобретет конкурента Orbital ATK за $7,8 млрд на фоне консолидации отрасли.
Производитель алюминия Sapa снова откроет свой завод в Уэльсе благодаря росту спроса со стороны производителей электромобилей. Она будет поставлять металл для выпуска гибридных лондонских кэбов.
Автомобили
Автомобили все больше связаны с интернетом, поэтому эксперты по кибербезопасности предупреждают о росте угрозы хакерских атак.
Дизельные автомобили загрязняют окружающую среду сильнее, чем считалось ранее, выявило исследование Transport & Environment. Эта организация обвиняет европейских регуляторов в том, что их правила продолжают отдавать предпочтение дизельным, а не бензиновым автомобилям.
Энергоресурсы
Из-за ураганов «Харви» и «Ирма» в США значительно сократилось производство бензина. Но благодаря этому цены на него выросли, а маржа нефтеперерабатывающих компаний увеличилась.
Американский рынок нефтяных фьючерсов снова стал крупнейшим в мире, обойдя лондонский впервые с 2014 г. Сумма открытых позиций по нефти WTI стала больше, чем по Brent на фоне восстановления добычи сланцевой нефти в США.
Низкая волатильность на нефтяном рынке заставляет трейдеров использовать стратегии, позволяющие им заработать на небольших колебаниях цен. Но в случае резкого изменения цен трейдеры рискуют понести крупные убытки.
Финансы
Китай хочет полностью запретить торговлю биткойнами, а не только на биржах. Это станет проверкой того, насколько децентрализованная система виртуальной валюты защищает ее от давления властей.
Китайские регуляторы пытаются остановить бум на инвестиции в финансово-технологическом секторе, усиливая давление на отрасль.
Китайский онлайн-страховщик ZhongAn Online Property & Casualty Insurance планирует привлечь до $1,5 млрд в ходе IPO. Компания, которую поддерживает Alibaba, может быть оценена примерно в $10 млрд.
Bank of America закрыл почти 1600 отделений после финансового кризиса. Раньше его стратегией было «чем больше, тем лучше», но теперь он хочет сосредоточиться на работе в густонаселенных районах.
Британские регуляторы готовятся провести антимонопольное расследование в отрасли инвестиционного консалтинга.
Технологии
Новые дорогие iPhone X и Samsung Galaxy Note 8 позволят проверить экономическую теорию о демонстративном потреблении. Согласно ей, спрос на некоторые продукты может вырасти благодаря заоблачным ценам.
Брюссель недоволен тем, что Вашингтон до сих пор не назначил чиновников, которые должны наблюдать за выполнением соглашения о передаче персональных данных из Евросоюза в США.
Корпоративный мессенджер Slack привлек $250 млн инвестиций, в том числе от SoftBank. Благодаря этому он теперь оценен в $5,1 млрд.
Google запустила новый сервис мобильных платежей Tez в Индии. Он будет конкурировать с популярным мобильным кошельком Paytm, который поддерживают Alibaba и SoftBank.
Возможная кража хакерами данных 143 млн американцев у бюро кредитных историй Equifax шокировала отрасль. Предполагается, что хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении, но многое остается неизвестным.
Медиабизнес
Snap по просьбе Саудовской Аравии заблокировала в стране доступ к контенту катарского канала Al Jazeera на своей платформе.
Потребительский рынок
Продажи китайского национального алкогольного напитка байцзю восстанавливаются на фоне приближения конгресса Коммунистической партии КНР. В предыдущие годы рынок переживал спад, так как председатель КНР Си Цзиньпин, придя к власти, стал бороться с проведением банкетов за счет государства. Но теперь ситуация в стране изменилась.
Менеджмент
Число заявок на обучение по программам MBA в США снижается третий год подряд.
Компании не планируют значительно увеличивать зарплаты своих сотрудников в 2018 г., показал опрос Aon Hewitt. При этом они намерены выделять больше средств именно на бонусы за достижение высоких результатов.
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