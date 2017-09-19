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В Дубае построят крупнейшую концентраторную солнечную электростанцию
17:17 18.09.2017 |
Как сообщает источник, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум (Mohammed bin Rashid), занимающий пост вице-президента ОАЭ и эмира Дубая, объявил о подписании контракта на постройку крупнейшей в мире солнечной электростанции концентраторного типа.
Её мощность составит 700 МВт. В центре будет находиться самая высокая солнечная башня высотой 260 м. Станция должна быть завершена к 2020 году. Её постройка является частью проекта, в рамках которого к 2050 году Дубай будет получать 75% необходимой энергии из возобновляемых источников.
Постройкой объекта займутся компании ACWA Power и China Shanghai Electric. Предполагается, что стоимость электроэнергии, генерируемой станцией, составит 7,3 цента за 1 кВт·ч.
Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд долларов. К слову, данная электростанция станет частью объекта Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Solar Park, который к 2030 году должен вырабатывать 5 ГВт энергии.
Стоит отметить, что всё это реализуется в стране, которая входит в первую десятку по запасам нефти. Это указывает на то, что власти страны понимают, что эти самые запасы не бесконечны и принимать соответствующие меры необходимо уже сейчас.
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