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Референдум в Каталонии: прощай, Испания, прощай, ЕС?
09:10 18.09.2017 |
С 2004 года в Евросоюзе действует так называемая доктрина Баррозу: правило предполагает, что любая новая страна, образовавшаяся в результате отделения от другой страны - члена ЕС, не cможет автоматически войти в состав Евросоюза. Бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в свое время выступил с такой инициативой с целью умерить пыл сепаратистов в ряде регионов ЕС: бельгийской Фландрии, Северной Ирландии, Стране Басков в Испании и Франции, а также в Каталонии. В 2014 году в эфире британского телеканала BBC Баррозу подтвердил, что норма остается в силе: тогда речь шла о возможной независимости Шотландии.
Сегодня пресс-секретари Еврокомиссии в Брюсселе повторяют эту доктрину практически ежедневно: испанские журналисты постоянно задают им вопрос о том, сохранит ли независимая Каталония членство в ЕС. Ответ Еврокомиссии звучит однозначно: нет. В то же время каталонское правительство утверждает обратное. Местные власти уверены: в результате референдума 1 октября 7,5 млн каталонцев, проживающих на северо-востоке Пиренейского полуострова, смогут выйти из федеративного государства Испания и в то же время сохранить за собой гражданство Евросоюза.
Впереди - торговое соглашение с ЕС?
Если дело действительно дойдет до каталонской независимости, то, согласно основополагающим договорам ЕС, республика сможет подать отдельную заявку на вступление в Евросоюз. Однако в этом случае новообразованному государству придется заново пройти всю процедуру вступления в ЕС, а это может длиться годами. При этом все без исключения члены ЕС, в том числе и Испания, должны будут сначала проголосовать за начало вступительных переговоров. А этого, скорее всего, не произойдет.
Что касается экономики, то ожидается, что как минимум временное прощание с ЕС станет тяжелым ударом для многих каталонских специалистов, предприятий и банков. На сегодняшний день почти весь экспорт продукции каталонского автопрома приходится на Евросоюз. Как третья страна Каталония должна будет платить таможенные пошлины и заключить с ЕС торговое соглашение. Кроме того, непонятно, что будет происходить на границе Каталонии с Францией, которая стала бы внешней границей Евросоюза и через которую сейчас осуществляется большинство испанских грузовых и пассажирских перевозок.
Каталония - в числе крупнейших должников
Предполагается, что Каталония сможет сохранить евро в качестве валюты. В то же время каталонские банки, в том числе и крупный банк Caixa, должны будут выйти из системы Европейского центробанка и, таким образом, окажутся в одиночестве. Вне всяких сомнений, их кредитный рейтинг упадет, а это, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям.
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