Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 сентября 2017 года

Политика

Северная Корея в пятницу во второй раз за месяц запустила баллистическую ракету над территорией Японии, несмотря на международные попытки заставить ее отказаться от этой политики. После этого даже мирно настроенная Южная Корея изменила свою позицию и заявила, что диалог в такой ситуации невозможен.

Китай осудил новый запуск баллистической ракеты Северной Кореей, но дал понять, что не хочет ужесточать санкции против нее.

США продлили международное соглашение о снятии санкций с Ирана, связанное с ограничением его ядерной программы. Но в то же время США ввели новые санкции из-за разработки им баллистических ракет, кибератак и поддержки терроризма.

Президенту Бразилии Мишелу Темеру в четверг были предъявлены новые обвинения, связанные с коррупцией. Но не многие аналитики ждут, что конгресс проголосует за то, чтобы дело было направлено в Верховный суд.

Британская полиция назвала терактом взрыв в лондонском метро в пятницу и расследует его.

Экономика

Банк Англии в четверг дал понять, что готовится повысить процентные ставки для сдержания инфляции в Великобритании. Таким образом, три крупнейших центробанка - ФРС, ЕЦБ и Банк Англии - впервые за последние годы двигаются в одном направлении, а именно прекращают посткризисную эпоху мягкой денежной политики.

Укрепление евро оказывает давление на экспортеров из еврозоны и может повлиять на планы ЕЦБ по сворачиванию денежного стимулирования.

Индустрия

Власти США обвиняют калифорнийскую компанию Perfectus Aluminum в незаконном импорте алюминия из Китая. Они подозревают, что компанией владеет китайский магнат Лю Чжонтянь. Ранее его уже связывали с созданием гигантского склада алюминия в Мексике.

Автомобили

Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi собирается выпустить 12 электромобилей и создать парк самоуправляемых такси к 2022 г.

Автопроизводители стремятся перейти на выпуск электромобилей, но они предупреждают, что сделать это прибыльным бизнесом будет непросто.

Финансы

Мировые фондовые рынки в пятницу почти не отреагировали на новый запуск Северной Кореей баллистической ракеты над территорией Японии.

Инфляция в США уже долго находится на низком уровне, и это идеально для инвесторов на фондовом рынке. Однако этого недостаточно, чтобы оправдать дороговизну акций, показывает история.

Волна ICO (публичное предложение криптовалют) помогла стартапам привлечь сотни миллионов долларов в последние месяцы. Но тогда возникает вопрос, нужны ли им еще венчурные инвесторы.

Около 84% из $133 млрд денежных средств Microsoft инвестированы в облигации ведомств и правительства США. При этом компания действует скорее как профессиональный управляющий активами.

Технологии

Alphabet ведет переговоры об инвестировании примерно $1 млрд в Lyft. При этом у нее уже есть доля в конкурирующем сервисе Uber, хотя отношения с ним у нее испортились из-за возможной кражи технологий для разработки самоуправляемых автомобилей.

Японский SofBank хочет приобрести до 22% акций Uber, но с большой скидкой. Акционеры компании обеспокоены, что из-за этого может снизиться оценка ее стоимости перед IPO.

Ставка Oracle на облачные технологии оправдывает себя, свидетельствуют ее результаты в последнем квартале.

Rovio подтвердила в пятницу, что в результате IPO ее рыночная капитализации составит 802-896 млн евро.

Некоторые родители используют специальные мобильные приложения, чтобы знать местонахождение своих детей. Однако молодые пользователи тоже пользуются подобными приложениями, чтобы родители не могли застать их врасплох.

Медиабизнес

Facebook запретит рекламодателям менять заголовки и описания статей, появляющихся на ее сайте. На подобную практику ей указала The Wall Street Journal. Издания жалуются, что смысл их статей может быть искажен.

Потребительский рынок

Nestle приобретает мажоритарную долю в премиальной сети кофеен Blue Bottle Coffee. Стоимость американской компании теперь оценивается более чем в $700 млн.

Менеджмент

Amazon планирует построить вторую штаб-квартиру, но при этом ей нужно будет сохранить единую культуру.

Три бывшие сотрудницы Google обвинили компанию в дискриминации работающих в ней женщин. Недавно вокруг компании уже разгорелся один скандал, касающийся проблемы равенства полов.

Миллионы американцев теперь работают на компании в качестве внештатных сотрудников. Из-за этого они получают меньше денег и привилегий и не могут рассчитывать на настоящую карьеру.