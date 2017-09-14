Северокорейцам запретили работать в ЕС

Гостиница City Hostel Berlin на территории посольства КНДР

В соответствии с новой резолюцией Совета Безопасности ООН Евросоюз ужесточил санкции в отношении Северной Кореи. Граждане КНДР отныне не смогут получать разрешения на работу в странах Европейского Союза, сообщил Совет ЕС в четверг, 14 сентября, в Брюсселе.

Кроме того, Евросоюз вводит абсолютный запрет на ввоз из Северной Кореи угля, железа, железной руды, морепродуктов, свинца и свинцовой руды, говорится далее в сообщении.

Новые санкции

Все 15 государств - членов СБ ООН, включая Россию и Китай, одобрили 11 сентября новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Кроме того, вводится лимит на поставки КНДР сырой нефти - ее объемы не должны превышать показатели за минувшие 12 месяцев. Основным поставщиком жидких углеводородов в Северную Корею является Китай. Совбез также ввел запрет на продажу Пхеньяну конденсатов и газоконденсатных жидкостей.

Перед голосованием проект резолюции был изменен - первоначальный вариант предполагал введение полного эмбарго на поставки нефти и заморозку иностранных активов лидера КНДР Ким Чен Ына. В связи с ожидавшимися попытками Москвы и Пекина заблокировать документ в таком виде в него были внесены корректировки.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытанииводородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.