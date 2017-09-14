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Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода
17:50 14.09.2017 |
Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний. Индивидуальные санкции заключаются в ограничении на въезд в и замораживании активов.
Санкции будут продлены до 15 марта 2018 года.
Как говорится в сообщении, список был пересмотрен. Из него исключили четырех физических лиц, которые уже умерли. А из-за слияния три компании были исключены из списка и добавлены в него в виде нового юридического лица.
Напомним, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.
Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.
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