Как в ФРГ хотят сертифицировать бордели

Немецкий союз работников секс-индустрии объявил о введении системы добровольной сертификации борделей. Берлинский корреспондент DW посетил первое заведение со знаком качества.

Четыре остановки на метро от Бранденбургских ворот, потом - две минуты пешком. Район Веддинг слывет не самым престижным местом Берлина: здесь дешевые квартиры, а доля иностранцев вдвое выше средней по городу. Дом номер 45, арка во двор, красный фасад, пластиковая дверь, звонок. "Дом радостей "Заяц" - гласит вывеска над входом. А слева - новенькая табличка, информирующая посетителей о том, что заведение выполняет условия первой ступени знака качества Федерального союза сексуальных услуг.

"Заяц" получил этот сертификат одним из первых - и оказался единственным подобным заведением, руководство которого согласилось дать интервью. Хозяйка "Зайца", 53-летняя Эльке В., встречает крепким рукопожатием и проводит в дальнюю комнату на первом этаже. Шторы закрыты, жалюзи на окнах опущены, снаружи доносится шум машин. Широкая кровать, на стенах - два зеркала в золотых рамках. В комнате тепло. Непривычно тепло для Германии, где принято экономить на всем, в том числе на отоплении.

Зачем борделю знак качества?

Фотографироваться для статьи фрау В. отказывается. И фамилию просит не называть. Потому, что ведет двойную жизнь - ее 15-летний ребенок не знает о профессии матери.

- А сфотографировать саму комнату можно?

- Пожалуйста.

- Зачем вашему борделю знак качества?

- Потому что мы хотим, чтобы нас воспринимали всерьез.

"Заяц" открыт каждый день с 10 утра до 10 вечера. В нем - 14 номеров. На их аренде и зарабатывает хозяйка борделя - а цену на происходящее за закрытыми дверями клиенты и работницы согласовывают между собой. На втором этапе сертификации союз сексуальных услуг будет оценивать заведения по двум сотням критериев и раздавать им от одной до шести корон.

- Вы будете модернизировать бордель, чтобы повысить рейтинг?

- Нет, мы не гонимся за рейтингом. Мы просто хотим быть приличным борделем, в котором комфортно чувствуют себя и сами женщины, и их клиенты, - объясняет фрау В.

Одна из комнат "Дома радостей "Заяц"

По ее словам, она стремится поддержать секс-работниц в повышении их профессионального уровня - начиная с внешнего вида и заканчивая умением поддержать беседу. Ведь мужчины приходят в бордель не только ради секса, но и... поговорить. Поэтому бордель открывает свои двери для организаторов семинаров для проституток, тематика охватывает весь спектр волнующих их вопросов - от профилактики заболеваний, передающихся половым путем, до особенностей немецкой налоговой системы.

Против криминализации проституции

Фрау В. "уже давно в этом бизнесе" и какое-то время сама работала проституткой. Она категорически против огульной криминализации секс-услуг: "Поймите меня правильно: я не против законов и предписаний! Мы хотим, чтобы к нам относились как к любому другому бизнесу. Но люди думают, что секс-бизнес всегда связан с криминалом, с наркотиками и торговлей людьми. Я не хочу сказать, что этого нет, но это нетипично".

Последний вопрос фрау В. - на чьей стороне будут ее симпатии на выборах в бундестаг? "Ни на чьей", - улыбается собеседница. По ее мнению, немецкое общество все больше дрейфует вправо - в сторону националистических взглядов, распространяемых правыми популистами.

Идеи, о которых десять лет назад нельзя было заикнуться на публике, сегодня транслируются по ТВ и воспринимаются как нечто нормальное. По мнению хозяйки "Зайца", общество все хуже относится к маргинальным группам, будь то проститутки или беженцы: "Раньше я могла спокойно говорить, что управляю борделем, а теперь меня постоянно обвиняют в эксплуатации несчастных женщин".

Немецкие бордели: критерии качества

Сертификация немецких борделей будет проходить добровольно и в несколько этапов, объясняет председатель правления Федерального союза сексуальных услуг Штефани Клее (Stephanie Klee). На начальном, стартовавшем две недели назад, бордели берут на себя обязательство соблюдать минимальные стандарты, в том числе отказ от принудительного труда.

На втором этапе союз планирует инспектировать бордели и сертифицировать их по шестибалльной шкале. В каталоге критериев - более 200 позиций, от наличия джакузи, питания и банных халатов до 24-часового режима работы и даже проведения семинаров "по повышению квалификации" для секс-работниц.

Работа с жалобами неудовлетворенных клиентов борделей

Но самый трудный критерий оценки качества борделя - не полотенца или постельное белье, а выработка системы рассмотрения жалоб недовольных клиентов. Уже сегодня, указывает Клее, самые профессиональные бордели активно работают с критическими замечаниями, тщательно и с привлечением всех сторон рассматривая каждый отрицательный отзыв посетителей, недовольных оказанными им услугами.

По оценке Клее, из сотни членов союза по меньшей мере пять уже сейчас соответствуют всем требованиям каталога. Как только они получат высший бордельный рейтинг, их адреса будут опубликованы на сайте союза.

Систему сертификации борделей Клее сравнивает с категориями отелей, помогающими клиентам лучше ориентироваться на рынке, найдя оптимальное соотношение цены и качества. "А сколько времени и нервов потратил бордель на получение своего статуса, клиента волновать не должно", - уверена Штефани Клее.

Заботы профсоюза немецких проституток

Председатель правления немецкого Федерального союза сексуальных услуг Штефани Клее - очень занятой человек, она с трудом нашла в своем графике полчаса на интервью в берлинском офисе. Последние две недели были, по ее словам, очень интенсивными: анонс добровольной сертификации на пресс-конференции на юге Баварии, потом - поездка на север страны с инспекцией еще одного борделя.

Добровольная сертификация борделей - еще один шаг к повышению прозрачности рынка секс-услуг в Германии и укреплению доверия клиентов, объясняет она. Потому что клиенты немецких борделей нервничают.

Новый закон о защите работников секс-индустрии, вступивший в силу 1 июля 2017 года, предусматривает среди прочего драконовские штрафы за секс без презервативов или за использование услуг женщин, занимающихся проституцией принудительно.

Вот только как проверить соблюдение предписаний? В первом случае доказать факт правонарушения невозможно, а во втором у клиента, зашедшего в бордель на час, нет ни малейшего шанса определить, насколько добровольно работает проститутка.

Добровольная сертификация борделей, по замыслу союза, должна укрепить доверие клиентов к отрасли. "Наша цель - повысить профессионализм и открытость рынка секс-услуг", - подвела итог Штефани Клее.