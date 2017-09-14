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Конфликт с арабскими странами стоил Катару $40 млрд
08:38 14.09.2017 |
Международное рейтинговое агентство Moody's подсчитало, в какую сумму обошлись Катару два месяца конфликта с четырьмя арабскими странами - Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом. Эмират потратил почти $40 млрд.
Деньги пошли на поддержку экономики. Сумма, которую эмирату пришлось заплатить из-за разрыва отношений с четырьмя арабскими государствами, составляет около 23% валового внутреннего продукта Катара.
Эксперты агентства Moody's отмечают, что Катар испытывает серьезные трудности в финансово-экономической и социальной областях, в том числе в торговле и банковской сфере. Это связано с ограничениями, которые арабские государства ввели в туристическом бизнесе, торговле и банковской индустрии.
Из-за конфликта в первые два месяца этого лета из банков Катара за рубеж было выведено около $30 млрд. При этом в страну почти не поступало средств от соседних государств Персидского залива, которые поддержали санкции против Дохи.
Тем не менее в этом году Катар еще сможет самостоятельно покрывать внутренние расходы. Пока необходимости в заимствовании средств на международном финансовом рынке нет, отмечает агентство Moody's.
Катар имеет резервы в размере $340 млрд, которые могут помочь стране Персидского залива выдержать изоляцию со стороны арабских государств, заявлял в июле глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани. "В этом надежность нашей системы: у нас достаточно денег, чтобы выдержать любой шок", - сказал он в интервью CNBC. По словам Аль-Тани, центробанк обладает резервами в размере $40 млрд, а также запасами золота, тогда как у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority есть резервы в $300 млрд.
В начале июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет прервали дипломатические отношения с Катаром и закрыли все границы из-за его отношений с Ираном и поддержки террористических организаций.
Спор между Катаром и арабскими странами Персидского залива начался с предполагаемого взлома Государственного агентства новостей Катара. Тогда агентство разместило от имени эмира страны речь в поддержку отношений с Ираном, но позднее МИД заявил, что сайт агентства был взломан. Тем не менее Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн не нашли такие доводы убедительными.
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