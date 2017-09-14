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Трамп заблокировал сделку с участием компании из Китая
08:23 14.09.2017 |
Президент США Дональд Трамп личным указом заблокировал сделку с поглощением американской компании по производству полупроводников со стороны компании из Китая.
Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства финансов США.
"Президент издал указ, запрещающий приобритение Lattice Semiconductor Corporation со стороны Canyon Bridge Fund I (CBFI); дочерних компаний CBFI; компании Yitai Capital Limited, партнера CBFI; и China Venture Capital Fund Corporation Limited, головной компании Yitay (вместе - "Покупатели"). Указ обязывает Покупателей и Lattice предпринять все необходимые шаги по полному и перманентному отказу от предлагаемого приобретения Lattice не позднее 30 дней со дня издания указа".
В заявлении также отмечается, что Дональд Трамп усмотрел "угрозу национальным интересам США" в приобритении Lattice со стороны инвесторов из Китая. Текст изданного Трампом указа также опубликован на сайте администрации Белого дома.
Как отмечает агентство "Блумберг" это 4-ый случай за последние 25 лет, когда президент США блокирует приобретение американских компаний иностранными инвесторами "по соображениям национальной безопасности".
Ряд экспертов отметили, что администрация США пошла на подобный шаг в свете текущего обострения ситуации на Корейском полуострове и попыток со стороны американских властей оказать давление на Китай - как с целью приостановки инвестиционной экспансии Китая, так и в виде намека на желания Белого дома сделать Китай "более сговорчивым" и оказать давление на Северную Корею.
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