Финансовые новости
- |
- 14.09.17
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В ЕС одобряют ограничение иностранных поглощений
08:18 14.09.2017 |
Власти Германии, Франции и Италии приветствали заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о необходимости ограничений приобретения иностранными инвесторами европейских компаний в случае, если таковые несут угрозу "европейским интересам".
В своем выступлении в европейском парламенте глава Еврокомиссии заявил о необходимости создания структуры "инвестиционных проверок" в Европейском союзе.
"Позвольте мне сказать раз и навсегда: мы не являемся наивными приверженцами свободной торговли. Европа всегда должна защищать свои стратегические интересы.
Поэтому сегодня мы предлагаем новый механизм в рамках ЕС для проверки инвестиций. Если компания, принадлежащая иностранному государству захочет купить европейский порт, часть нашей энергетической инфраструктуры или оборонную компанию, это должно происходить только в условиях прозрачности, с проверками и обсуждением. В нашу политическую ответственность входит контроль за тем, что происходит на нашей территории. Это необходимо, чтобы мы могли, если это потребуетс, обеспечить коллективную безопасность".
Министерство экономического развития Италии, а также министерства экономики Германии и Франции опубликовали совместное заявление, отметив, что поддерживают создание подобных инвестиционных ограничений, назвав подобные меры "важным этапом в развитии торговой политики ЕС".
Ряд экспертов отметили, что в первую очередь подобные меры, уже предпринимаемые на уровне национальных правительств, и теперь предлагаемые на наднациональном уровне Евросоюза, направлены против поглощений европейских компаний со стороны инвесторов из Китая.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко скоординировал с генсекретарем ОБСЕ подходы по размещению миротворцев ООН в зоне АТО
|НБУ 13 сентября продал $6 млн через запрос лучшего курса
|Зачем Путину напоминают о преступлениях в Сирии
|Банки стали активнее кредитовать население
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Венесуэла прекращает принимать доллары при расчетах за нефть - WSJ
|Конфликт с арабскими странами стоил Катару $40 млрд
|Трамп заблокировал сделку с участием компании из Китая
|В ЕС одобряют ограничение иностранных поглощений
|Европарламент призвал ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского"
|Всем госучреждениям США предписано прекратить использование продукции "Касперского"
Это интересно
|Самый внедорожный Land Rover Discovery оснастили 525-сильным V8
|В Дубае построят первый в мире подводный курорт
|Audi Aicon: пятиметровый автомобиль без руля, педалей и подушек безопасности
|Новый прототип BMW проедет без зарядки 600 километров
|Компания Mercedes-AMG официально представила гиперкар Project One
|Машины научатся определять любителей «смсить» за рулем
|Xiaomi представила конкурента MacBook Pro на новых процессорах Intel